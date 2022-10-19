政府將推3萬伙全新簡約公屋！網民嘲:仲有得再簡約咩／公屋SE？

特首李家超今日(19日)宣讀任內第一份《施政報告》，當中大篇幅地提及了增建房屋的藍圖，包括將推出全新「簡約公屋」，予輪候上樓三年或以上人士以「雙排隊」方式申請，家庭更可優先。不過消息一出，有網民就笑稱本來公屋設計已經非常簡約，簡約公屋到底可以有幾簡約令人十分期待。



特首李家超今日(19日)宣讀任內第一份《施政報告》（資料圖片）

今日(19日)發表的《施政報告》中提到，政府會利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，將推出以標準簡約設計和「組裝合成」，以及租金較低的全新簡約公屋，租金初步考慮為傳統公屋的90%。而在設備方面，簡約公屋設有獨立廁廚、冷氣機及熱水爐等。

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而全新的簡約公屋，將予輪候「上樓」三年或以上人士以「雙排隊」方式申請，並以家庭申請優先，目標是未來五年建3萬個單位，令未來五年整體公屋供應增加50%，由原來10萬個單位增至15.8萬個，同時政府表明將縮短公屋輪候時間，目標是於2027年由現時輪候6年大幅降至4.5年。

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政府目標是未來五年建3萬個單位，令未來五年整體公屋供應增加50%（資料圖片）

消息一出，有部分網民就錯重點地表示現時的公屋經已非常簡約，指非常期待「簡約公屋到底可以有幾簡約」，更貼出了家徒四壁的水泥風「簡約公屋」示意圖。同時網民也擔心屆時會引起全新的「階級鬥爭」，比如「公屋仔」會取笑「簡約公屋仔」，更爆笑形容推出簡約公屋的情況就如推出新手機一樣，日後可能有齊「公屋pro、公屋ultra、公屋SE」。

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網民貼出了家徒四壁的水泥風「簡約公屋」示意圖（連登討論區截圖）

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