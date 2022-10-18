小朋友旅館房間撿到一物　人妻嚇到即時退房！網民反稱：好平常

旅行度假總要提前預訂酒店、旅館住宿，不過每次都只能靠睇相片來選擇房間，除非你曾經到訪過該間酒店，否則都總會出現貨不對辦的失望情況。不過日前一位台灣網民遇到的就不是貨不對辦的問題，而是小朋友在房間發現了不應該出現的物品，嚇得人妻即時舉家退房！



Facebook「爆料公社」截圖

網民在Facebook「爆料公社」上發帖，指出當晚大約8:30時，與丈夫及小孩入住該間位於高雄的汽車旅館，但因為是臨時行程關係，就預訂了一間離明日行程較近的知名陽明XX汽車旅館。

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踏進汽車旅館時，發現馬桶非常骯髒，旁邊更灑上了一攤白色的粉末，不過因為只是睡一晚的關係，事主不以為然。後來幫小孩洗澡時發現地板非常髒，以至小孩的身體也出現黑色的污漬，不過事主總本著「洗乾淨就好」、「反正大人在室內穿拖鞋就是了」、「而且只睡一晚」的心態，沒有太上心。

馬桶非常骯髒，旁邊更灑上了一攤白色的粉末 Facebook「爆料公社」截圖

小孩的身體也出現黑色的污漬 Facebook「爆料公社」截圖

但就在她丈夫在上廁所，而她在享受按摩椅時，不到5分鐘的時間，她小孩開心地在雪櫃旁邊的垃圾桶內，拿了一包紅色塑膠物、上面還捆著很多衛生紙的東西給她。人妻馬上意識到物品是上一位房客用過的安全套，於是即時大叫丈夫為小朋友洗手洗腳，她更擔心小朋友胡亂將物品放入口中，如果該安全套帶有什麼病原體，如有的話後果不堪設想。

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紅色塑膠物、上面還捆著很多衛生紙 Facebook「爆料公社」截圖

Facebook「爆料公社」截圖

最後人妻決定在入住不到一小時就連夜收拾行李逃跑，直斥房間衛生情況超嘔心，更明言「以後我只會住看起來可以一點的飯店，很不希望有任何人會再經歷跟我一樣的事，不應該貪方便住外面」。網民表示如果帶同小孩，根本不會選擇住汽車旅館，因為「環境、用途」其實成年人心知肚明，也不會放任小朋友在地上爬，甚至翻找垃圾桶。不過就強調這是個別汽車旅館的衛生問題，而非所有汽車旅館都是如此。

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