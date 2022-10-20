啟德4大基建落空？施政報告隻字不提　網民：賣地起樓就發展完？

施政報告2022地區發展主打北部都會區及將軍澳137區，交通改革亦是以新界為主，有網民即表示啟德發展進度簡直似「失蹤」，雖然屯馬線啟德站如期落成，但其實已出現不少變數，如單軌鐵路已版政府放棄，就連購物地下街也沒有最新消息。



啟德（資料圖片）

2022年施政報告昨日（10月19日）公開，政府專注發展北部都會區及將軍澳137區，爭取首批人口在2030年遷入，鐵路交通方面東鐵線白石角站、東涌線延線、屯門南延線和北環線第一期古洞站預計於2023年動工。

道路重整則有興建中的6號幹線、正進行工程研究的屯門繞道、11號幹線（元朗至北大嶼山段）、 青衣至大嶼山連接路、元朗公路（藍地至唐人新村段）擴闊工程，及獅子山隧道改善工程。

2022年施政報告的重點似乎不在發展啟德（政府官方圖片）

有網民表示，當初政府大力發展啟德，但今次施政報告有關進度簡直似「失蹤」，頂盡只得6號幹線中九龍幹線可由將軍澳、藍田直達啟德。雖然對上一兩屆政府班子已落實啟德規劃，但網民認為當中仍存在不少變數，隨時可能「胎死腹中」。以下4個有關啟德的基建或設施都已被取消，或落成日子遙遙無期。

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【1】九龍電車被否決

電車公司曾向政府建議進駐啟德發展區，雖然政府收到相關建議，不過發展局發言人表示初步認為此方案不適合在東九龍實行。

【2】單軌鐵路胎死腹中

政府起動九龍東計劃曾建議斥資120億港元興建9公里長的高空單軌鐵路，設有12個車站，預計2018年動工、2023年落成，佔九龍東發展區15%公共交通乘客量。不過由於存在技術困難，發展局已在2020年11月宣佈「胎死腹中」。

【3】啟德地下街只聞樓梯響

其實發展局本身規劃了兩條地下街，連接新蒲崗、啟德站、啟德城中心北部商業及住宅用地、宋皇臺站，並經港鐵站接駁九龍城。兩條街分別長約1,100米和400米，並會24小時開放，惟至今仍未有開幕消息，日後亦將轉交發展商營運。

【4】地產商自救：啟德Park Peninsula

本港9間地產商合作成立的「啟德跑道區私人發展有限公司」，即將推出佔地45萬平方米、比維園大2.3倍的綜合娛樂休憩區Park Peninsula，集娛樂、體育、酒店旅遊、商業、休憩於一身。

Park Peninsula計劃推出高架行人步道、跨海行人及單車橋以連接觀塘及九龍灣，同時亦計劃增加水上的士上落點，方便來往中環、西九、尖東及紅磡。

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