英國首相卓慧思上任45日竟算耐？6個名人秒速下台　他只得兩個鐘

英國首相卓慧思推出最新減稅方案，飽受國民攻擊，雖然她一度「企硬」拒絕請辭，最後仍在10月20日離任，只得45日時間，成為英國任期最短的首相。不過45日任期原來都不算短？以下6個名人同樣極速「無得留低」，更有人一日時間都無！



英國首相卓慧思近日帶領政府推出「迷你預算」減稅方案，她建議取消上調公司稅至25%、年收入超過15萬英鎊（港幣約$1,317,239）的國民徵稅從45%降至40%、削減買樓稅、提高國民保險金等等，備受國民攻擊。

卓慧思一度「企硬」拒絕請辭，最後仍不敵壓力在10月20日離任，只上任了45日，成為英國任期最短的首相。她作為橫跨兩代君主的公僕，是英女王生前最後接見的首相，又為國王查理斯服務，如今落得下台結局十分唏噓。不過45日任期原來都不算短？以下6個名人同樣是極速「無得留低」，更有人一日時間都無！

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【1】卓慧思：45日

2022年，英國首相卓慧思上任45天便辭職，她近日被國民攻擊，指帶領政府推出的「迷你預算」減稅方案不當。包括取消上調公司稅至25%、年收入超過15萬英鎊的個人稅從45%降至40%、削減買樓稅、提高國民保險金等。卓慧思數日前一度拒絕請辭，但在10月20日她最後決定離任，成為英國任期最短的首相。

【2】梁錦松：1年

前財政司司長梁錦松2002年6月上任，翌年3月他為解決高達700億港元的財政赤字，《財政預算案》，大幅增加各種稅項，其中汽車首次登記稅改為邊際稅制，首50萬分3級遞增徵稅，餘額更需課稅150%。

同年3月，梁錦松遭報章頭版報道在1月未宣布加汽車稅前購入凌志房車，卻沒有申報利益。他解釋因為女兒即將出生，需買入可安裝嬰兒椅的私家車，又將節省稅款的雙倍捐出，但不被市民接受。

梁錦松在2003年3月及7月兩度請辭，起初獲挽留，最後因律政司有可能起訴而離任。雖然表面證據成立，但不能確立梁錦松「在公職中行為不當」而決定不檢控。

【3】威威：少於4個月

2022年5月荃灣「豬肉分割員」威威爆紅，成為師奶殺手，還極速拍攝多個廣告兼轉為KOL，風頭一時無兩。不過人紅是非多，威威連番被爆醜聞，包括黑社會、做過傳銷等指控，即使他已澄清仍無法阻止輿論。

種種傳聞加上威威在一個健康食品廣告除下口罩見人後，人氣急速下滑「走粉」，粉絲團同年9月起亦再無更新，爆紅到沒落少過4個月。

【4】金佳覽：18日

韓國女團LE SSERAFIM前成員金佳覽於2022年5月2日出道，出道前已被爆校園欺凌，5月20日起暫停活動。直至7月20日公司SOURCE MUSIC宣佈金佳覽的專屬合約已終止，LE SSERAFIM正式以5人形式發展。

【5】愛德華八世：326日

「不愛江山愛美人」的愛德華八世，1936年1月20日即位，並於同年12月11日退位，在位時間只得326日。因偷食及堅持迎娶兩度離婚的名媛華麗絲辛普森而選擇讓位給弟弟佐治六世，即是英女王的爸爸。

【6】金末帝：兩小時

金朝皇族後代完顏承麟是一名驍勇善戰的將軍，蒙古軍帶兵南下，金哀帝深知即將滅亡，但又不想做「亡國之君」遺臭萬年，結果找來完顏承麟繼位。

第二日傳位大典開始不久，南宋及蒙古聯軍已打入皇宮，結果完顏承麟馬上帶兵出征，再也沒有回來，史學家計算他在位時間不到一個時辰（兩小時）。