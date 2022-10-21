港女染髮中伏！頭皮後頸慘遭染紅　髮型屋拒退錢＋指控事主搲著數

愛美是女士的天性，美髮也是定期會進行的美容行程，不時換上全新髮色，看起來特別有精神。近日一名港女稱她為了慶生扮靚，於是在慈雲山一間髮型屋染髮，誰料連頭皮都被嚴重染色，甚至出現皮膚敏感，不過髮型屋卻堅拒退錢，店舖負責人的火辣言論更在Facebook引起網民熱議。



（Facebook群組「慈雲山資訊交流」截圖）

女為悅己者容，港女原打算為一把秀髮染上漂亮的顏色，卻成為了惡夢的開端。港女在Facebook群組「慈雲山資訊交流」上發帖，指自己在本月中前往一間位於慈雲山的髮型屋染髮，扮靚靚為慶祝生日做好準備，但是這個決定卻讓她非常失望及憤怒。

👉港媽自稱奇異體質：每次游泳體重激減10幾磅！網民爆笑揭殘酷真相

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」截圖）

她表示該間髮型屋在慈雲山中心，當髮型師為她染髮時，一開始她已經感到頭皮發痛，但是髮型師堅稱疼痛感將慢慢消去，港女便不以為然，但當事主回到家中洗頭後，即使已到翌日疼痛感仍未消去。

👉乙明邨極速鎖車！鐵騎驚險直擊XX秒即鎖 網民笑：咁勤力有錢分？

👉第一城鎖車再惹議！車主愛車傷到入肉 網民激辯：管理處要負責！

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」截圖）

港女指出當晚回到家時，家人告知她「頭頂同後頸紅晒」，發紅的程度更以為事主受了傷，後來港女要求家人為其拍照，她才知道原來髮型屋連她的肉都染上顏色，直言「當時個頭咁樣衰我連行出門口都唔想唔好話要我落樓！」、「咁多日過去，一見到個頭皮都會嬲到手震！￼」、「仲衰過自己係屋企染￼」。

👉港女交友App遇最大騙案 終極假相男＋超自信對話惹網民笑爆！

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」截圖）

港女於是在晚上聯絡店方求助，但店方在對話內容上多次堅拒退錢，僅向港女提出「你可以落來鋪頭幫你用藥水抹同做頭皮護理，唔使收你錢」。港女直斥店方態度不佳，即使道歉也只是「對唔住我哋公司係冇可能做到退錢」，只是不斷強調店舖沒有退款的服務。事主更提到店方負責人指控她搲著數、甚至歡迎她到消委會投訴，不過髮型屋就連公司收據都不提供，原因是「話我攞左你個特別優惠」，最後港女提醒大家染髮要慎選，否則隨時搞到周身蟻！

👉港人食燒肉遇和尚開餐感震驚：佛教可以食肉咩？網民怒轟樓主無知

👉連登仔呼籲勿再睇移民YouTuber！怒轟：又要移民又要賺香港人錢

不少網民都為事主抱打不平，認為店方需要負出全部責任，亦提議事主前往醫院作檢查並索取醫療報告，以便日後聯絡律師追討賠償，同時提議事主報《東張西望》、消委會等為其取回公道。編輯就事件向店舖負責人查詢，但在截稿前未獲回應。

【圖輯】點圖放大瀏覽 髮型屋負責人回應👇👇👇