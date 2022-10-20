網民炒散遭蛇頭拖糧＋恐嚇「公開身份證」　網怒：告到佢甩褲！

相信有不少人能彈性工作都會選擇炒散。近日，有網民於討論區上帖文表示遇上無良炒散蛇頭，該名蛇頭不但止拖糧，更以公開身份證來威逼其上班，令Po主非常無奈。不少網民見此貼文都表示「正常蛇頭都冇咁串」，更表示「一定要告到佢坐監」。



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日前，有網民於連登上以「大家有冇遇過呢類咁X賤格嘅炒散蛇頭?」為題發文表示自己本於10月2日到半島酒店炒散，但過了半個月依然未出糧，為此Po主向與他接洽的炒散蛇頭詢問出糧日期，誰不知卻反被炒散蛇頭大鬧，更指一定要Po主「22/10、23/10是但一日更要返半島」，否則「永不錄用」。

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對話中可見，Po主向其表示先前問其日子是否能上班時，該名蛇頭並沒有確認和回覆，因而Po主已報了另一份工作。但蛇頭卻一再逼Po主回答上班日子，而當Po主向其表示「點解一定要返？」之後，蛇頭則話Po主「你廢話完未?你晒我時間」，更錄音大罵Po主，再傳送一張Po主身分證的照片，而照片上則寫上「十問九唔應永不錄用」的兩行字。蛇頭疑似想將Po主資料傳送到網上炒散群組威脅Po主上班，更指「自己攞嚟衰」，並表示若Po主於10月23日肯由早上8點返到7點，則放過Po主。

Po主對此表示「成件事好無奈」，當初問蛇頭上班日子的時候被已讀不回，現在對方卻反過來指責他，令其覺得心有不忿。但Po主亦沒有坐以待斃，Po主表示本並沒有想過事情竟發展到如此地步，但「為了修正下個風氣，順水推舟」，他已向警方報案，並正與勞工處商討和準備到私隱專員公署備案。至於半島酒店，Po主表示已向其說明事件，而對方則表示會與蛇頭商討，並等到回覆。除此之外，Po主更有兩間傳媒報料有關此次的事件，和呼籲網民到半島酒店Facebook專頁反映事件，他相信「三個臭皮匠 勝過諸葛亮」，大眾的力量可戰勝不公。

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帖文一出，即引起網民熱議，有不少網民對Po指表示支持更指其「好有行動力，欣賞」。有網友亦分享指正常蛇頭都好尊重炒散工「佢(蛇頭)好準時出糧 好尊重班蛇仔 因為係佢既生財工具」，亦有網民表示「做蛇頭做到咁串 對自己完全冇好處」，更有網民指「一定要告到佢坐監!」。

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