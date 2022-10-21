連登仔指不銹鋼碟是公屋窮人專用「狗碟」！網民力證：超好用神器

精美的廚具及餐碗可以為家居增添儀式感，不過並非每個家庭都著重這方面的裝飾。最近有連登網民指，當開飯時看到不銹鋼碟（梯碟）非常影響食慾，更形容是「公屋碟」、「窮人專用」、「用狗碟食飯」，就算再美味的食物放在碟上都顯得不開胃，帖子被網民熱烈討論。



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有連登仔以「呢隻碟真係好影響食慾」為題，指在一般雜貨店有售的不銹鋼梯碟是「公屋碟」，更發現好像是只有「公屋窮X先會用」，直言明明是用來準備材料用的，卻被用作拎上檯擺放食物，形容情況就如「用狗碟食飯咁，見到都唔開胃」，更嘲諷「記得要墊報紙」。

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其後樓主貼出了數張使用不銹鋼梯碟、底下墊報紙開飯的圖片，以力證這個組合是「窮人食飯孖寶」。有部分網民表示同意樓主所言，「會將明明好好食嘅嘢變到完全冇令人想食佢嘅感覺」、「我比我隻狗食就係用呢種碟」。

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連登討論區截圖

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但有不少網民不滿樓主為梯碟冠上了窮人專用等形象，直指雖然這些不銹鋼碟本身的確是「廚房執碼」兜，不過因為擁有耐用、跌唔爛、好清潔、性價比極高的優勢，成為了不少家庭的常用碗碟，除此之外也有網民力證梯碟是「蒸餸神器」、雖然樣子不討好但極其實用。因為本身質料傳熱性能良好，在蒸煮食物時可以精準控制時間，在蒸魚、海鮮時尤其重要。

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