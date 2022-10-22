網民怒斥港父母帶BB旅行「上機喊到落機」家長反擊：唔帶你幫我湊

政府放寬入鏡限制，加上日本開放自由行，令不少市民都立刻「返鄉下」。近日就有網民於網上討論區上帖文怒訴表示，自己飛往日本的時候，飛機上的BB「由上機喊到落機」，而父母則完全不理，整個機程「嘈到拆天」，並表示不明白帶兩歲以下的BB去旅行是甚麼心態。帖文引起網民罵戰，有人表示「好心個B大啲先去旅行啦」，亦有人表示「要靜就搭私人飛機啦」。



特務搞飛機劇照

近日，有網民於連登討論區以「帶兩歲以下嘅BB去旅行都唔知咩嘢心態」為題，表示於乘往日本的飛機途中，有BB由上機喊到落機，但BB的爸爸媽媽則毫不理會，只顧住「傾落機要去邊度check去邊度食嘢」，嘈到拆天。當Po主以為落機可以清靜下，誰不知又與該家庭乘搭同一班巴士去長野，令Po主十分崩潰。

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帖文一出，隨即引起網民激論，更演變成罵戰，雙方對事件都各持己見，有支持Po主的網民表示「好心就顧好自己BB啦，最起碼都控制下佢」，「小朋友喊喺因為唔舒服又唔識用語言表達，家長淨顧自己開心」亦表示「依家去旅行小朋友根本唔知發生咩事，又可能影響到人」，根本就不應帶太細的小朋友去旅行。

寶寶大過天劇照

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但另一方的人表示「驚嘈就搭私人飛機啦」，有網民則表示不忍將仔女放在香港「放低佢哋喺香港咁孤獨」，更表示「你示範下點控制個BB唔好喊啦，唔畀兩歲搭飛機，咁地鐵巴士應該都唔好畀」。有人更表示並非自己想帶BB去旅行「你估我唔想自己去？邊個幫我睇小朋友？」。

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相信有不少人能彈性工作都會選擇炒散。近日，有網民於討論區上帖文表示遇上無良炒散蛇頭，該名蛇頭不但止拖糧，更以公開身份證來威逼其上班，令Po主非常無奈。不少網民見此貼文都表示「正常蛇頭都冇咁串」，更表示「一定要告到佢坐監」。

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