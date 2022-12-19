洗頭5個禁忌你要知 做錯隨時甩頭髮飄臭味 用指甲搲頭皮都係錯
撰文：ETtoday
出版：更新：
【洗頭禁忌】明明每日洗頭，依舊常常頭皮搔癢、有異味，甚至頭髮掉不停？可能是你洗頭都洗錯了。小紅書上的知名保養達人王植就揭露許多人常犯的「洗髮錯誤」，尤其5大禁忌超多人都中，不僅會傷害髮質、影響頭皮健康，甚至可能導致掉髮！
【圖輯】快改掉這些壞習慣，養出健康頭皮狀況、好髮質！（點圖放大了解「洗頭5個禁忌」👇👇👇
+13
洗頭禁忌一、洗頭水溫太高
洗髮時水溫太高會刺激頭皮、洗掉過多油脂，使頭皮保護層減弱，容易出現敏感紅癢狀況，甚至傷害毛囊，水溫建議要使用37～40度左右，接近自身體溫即可。
洗頭禁忌二、每天洗頭感覺才乾淨
不一定要每天都洗頭，每個人的洗頭頻率可依個人頭皮膚質來調整，像是容易出油的油性髮質，就需要一天洗一次；中性髮質可1～2天洗一次；頭皮較乾燥的乾性髮質則2～3天洗一次，可依頭皮出油狀況，什麼時候出油再洗就可以了。
【相關圖輯】護髮｜洗頭洗愈多次愈乾淨？醫分享正確洗髮步驟洗頭前要做一動作（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
洗頭禁忌三、洗完頭後才梳頭
你也習慣洗完頭要吹髮才梳頭髮嗎？但其實濕髮狀態時梳頭很傷髮絲，建議在洗頭前先梳頭，能幫助初步去除附著在頭髮上的髒污、油脂，且梳理好髮絲，能預防洗髮時打結拉扯的造成落髮，也能讓洗髮乳和護髮乳可以更均勻地落在頭皮、頭髮上。
洗頭禁忌四、用指甲搲頭皮
有些人因為頭皮搔癢，洗頭時喜歡用指甲搲頭皮，覺得比較舒爽，但是用指甲搲頭皮很容易搲出小破口、破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重的頭皮屑與頭癢問題。正確方式，應該是用指腹輕輕按摩頭皮即可，並且檢視洗頭頻率和洗髮精是否適合頭皮膚質。
洗頭禁忌五、洗完不吹頭
有些人因為懶得吹或甚至覺得吹乾會傷頭髮，洗完頭後就不吹頭髮，用毛巾包著或稍微擦一擦就放著讓頭髮自然乾。但有皮膚科醫生指出，頭皮潮濕下尤其還用毛巾包頭，容易滋生細菌，增加頭皮感染風險，可能引發搔癢、發炎，不僅容易有異味，還會影響頭皮健康，嚴重者可能會導致掉髮狀況。
建議洗頭後應盡快吹頭髮，至少將頭皮吹乾，髮絲吹到8分乾，幫助維持頭皮肌膚的健康。
洗頭做錯呢6樣掉髮更多！專家拆解洗髮誤區99%人中招 洗得多仲衰網傳「清水洗頭禿頂變濃密」 事主現身澄清 提生髮秘訣3步驟盤點窮人10大習慣！洗頭水加水、食嘢計回本 超多日常行為上榜防脫髮｜破解洗頭5大迷思 忌毛巾包頭 醫生教2招洗走頭髮油垢小S曾揭17日唔洗頭！16歲大女Elly學到足 罕談母女相處溫馨點滴吳謹言成Coach代言人 自創洗頭秘技、靠肌斷食還原零暗瘡嫩肌
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】