防脫髮｜破解洗頭5大迷思　忌毛巾包頭　醫生教2招洗走頭髮油垢

夏日炎炎，烏黑的一縷長髮在豔陽下熠熠閃耀，但在高溫日曬的持續加壓下，亮麗的秀髮逐漸「油」然而生。黏膩的髮絲纏繞在臉龐、頸肩，不舒服之餘更讓自己的外表大扣分。



對女孩來說，正確的洗頭護髮可說是人生寶典。只是，不少人嫌洗頭、吹整頭髮浪費時間，而草草了事；也有些人對洗頭有著錯誤迷思，用錯方法也是徒勞。《女子學》團隊特別請到皮膚科醫生王志仁替大家破解洗頭的迷思，教導大家正確的洗頭原則。

破解洗頭5大迷思，別再用錯方法了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 一定要天天洗頭嗎？

王志仁醫生說，其實不一定要每天洗頭，需視個人髮質而定，可先判斷自己是油性、中性還是乾性髮質。

油性髮質

洗完頭後 1 日就感到頭皮容易出油、造型容易扁塌：需要每天洗。

中性髮質

頭髮油脂分泌正常，洗完後不會過於油膩也不會感到乾澀，能維持 1-2 天乾爽不油膩：1~2 天洗一次。

乾性髮質

洗完頭後 2-3 天也不會感到油膩，髮質較為粗燥且毛躁：2~3 天洗一次。

2. 洗頭一定要洗兩次嗎？

大家去髮廊時，一定很好奇為甚麼造型師會洗兩次頭？這是有道理的，王志仁醫生表示洗頭洗兩遍，才能維持頭皮與頭髮的健康，但如果頭皮比較脆弱的朋友則不需要。兩次洗頭分別有哪些要點呢？

第一次「洗頭髮」：沖水一分鐘再抹洗頭水（約 15-30 秒）

讓頭髮完全濕潤後，再抹上少量洗頭水，停留時間約 30 秒即能沖水，此階段只需把髒污、灰塵、頭皮屑沖走即可。

第二次「洗頭皮」：使用洗頭水更容易起泡（約 1-2 分鐘）

第二次重點在於按摩頭皮，徹底清潔。用指腹按摩輕揉 20 次以上，讓泡沫停留約 1-2 分鐘後再沖水，若擔心洗頭水殘留，可用溫水多沖幾次，切記洗髮的水溫過高會帶走頭皮過多油脂，掃去保護層，容易出現紅癢狀況，因此建議水溫只要不感覺到燙即可，搓洗過程中也不要用指甲抓，否則脆弱的頭皮容易受損。

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3. 洗完頭用毛巾包頭就好？

許多長髮者習慣多會用毛巾包頭，等到頭髮乾一點再吹，但卻有不少人犯懶只包頭不吹髮，這可是大禁忌！毛巾包頭會使髮肌處於潮濕環境，容易滋生真菌、細菌等微生物，增加頭皮感染的風險，引起搔癢感或發炎的可能，並容易有氣味的問題！醫生建議洗完頭後應該於 5 分鐘內將頭皮吹乾，不僅能減緩毛躁，更能守護髮肌的健康。 即使處於悶熱的夏季，吹頭髮的首要遵守的原則就是：一定要吹乾！

4. 落髮很多不正常？

大家洗完頭後，若看到排水孔一團髮絲，便會擔心落髮是否代表健康出問題，其實落髮是正常代謝，但如果數量太多，就要注意是否洗頭過程拉扯過於用力。王志仁醫生建議，洗髮前先梳頭，預防洗髮時因打結拉扯而落髮；洗髮時也應避免高溫、按摩頭皮時用指腹避免傷害頭皮；日常再搭配養髮液調理頭皮，能讓髮肌更健康。

5. 含矽靈洗頭水就是不好？

矽靈雖會附著於髮絲，但可於洗頭時沖掉，不會造成毛細孔阻塞。每個人的頭皮、髮質都不同，不是每個人都適合使用添加矽靈的洗頭水，還是要根據個人頭皮狀況與護髮需求來選擇。比如乾性頭皮且頭髮剛燙、染過的人，可以使用含矽靈成分的洗頭水；但對於油性頭皮來說，可能會使頭皮及頭髮顯得油膩不適，長期使用易增加負擔。

以洗頭水來說，主要訴求為清潔頭皮，因此成分可以選擇無矽靈的；髮梢如果毛躁乾澀，可選含有矽靈的護髮產品能附著在頭髮上形成保護膜，讓頭髮變得柔順，藉此鎖水保濕並保護肌膚。使用時要注意護髮素不能直接觸碰頭皮，取適量護髮素塗抹於髮梢即可。

最後，王志仁醫生提醒，正常的作息時間，保持充足的睡眠、均衡飲食，減少壓力產生，以及正確的洗髮方式，與使用對的弱酸性洗頭水，才能長期幫頭皮打造一個優良的環境。

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編輯加映：該怎麼挑適合自己的洗頭水？

1. 選擇胺基酸溫和洗淨力的洗頭水：

頭皮的酸鹼值一般位於 PH 4.5-5.5，而市售洗頭水多半屬於中性或鹼性，雖同樣具有清潔效果，卻可能會影響健康頭皮的酸鹼值，進而影響頭皮健康狀況，因此選擇弱酸性洗髮產品，接近頭皮酸鹼值，能緩和洗頭水對頭皮的刺激，保持頭皮最佳狀況。

2. 適度的清潔力

能確實洗去頭皮油垢的清潔力才符合理想，若無法除去油垢，使之堆積在毛囊口，則會造成堵塞影響頭髮生長。

3. 植萃成分的選擇

一般洗頭水除了常用的介面活性劑、柔潤成分之外，會添加植萃成分來達到保養頭皮的效果。喜愛吹風整燙的人，會需要加強保濕幫助毛鱗片的閉合，可選擇桑白皮、水解小麥蛋白、鎖水磁石等植萃保濕成分；髮絲較缺乏養分脆弱易斷的話，則可選擇咖啡因、生薑、櫻花萃取、魚腥草等成分幫助循環、活絡並調理頭皮。

洗頭吹髮雖然麻煩，但也是不可輕忽的日常行程，偷懶求快就容易造成髮質受損。除了學會對的洗頭髮則外，挑對適合自己的洗頭水，才能更有效維護亮麗的髮澤呦～

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】