港爸學用Netflix煲劇迷上IU　家庭群組狂Share「前妻」嬲嬲釀家變

有網民教平時多數看TVB及YouTube的父母看Netflix，不料兩老打開新世界大門，爸爸更迷上收看Netflix的韓劇。然而樓主表示自從爸爸成為韓國女星IU的粉絲後， 日日都在關注對方新作，更令一家人差點家變。



網民表示自己本身與父母在家各有各睇電視（《糖化老爸》）

連登有網民分享，指自己本身與父母在家各有各睇電視，直至他教兩人用Netflix之後，生活出現翻天覆地的變化：「話說兩老一直鐘意喺廳睇電視，選擇唔多，老媽子多數睇mytv super，老竇就會連YouTube睇下燒山。我自己就通常唔同佢哋爭，入房開PS4睇Netflix。」

最近樓主家換了部Smart TV，「咁我見佢哋淨係睇TVB，咪連個Netflix畀佢哋睇，教埋佢哋用。點知老竇求其開咗IU嗰套咩《魯XX大酒店》（註：《德魯納酒店》），話個女主角幾靚女，幾日就睇晒。」

IU（《德魯納酒店》）

樓主更透露爸爸之後「開始search埋佢（IU）資料，show佢啲歌我聽，話咩又靚又叻仲識少少廣東話（註：IU曾將歌曲《Through the Night》改為廣東話版《夜信》）」，更學做連登仔「搵IU啲圖send上屋企WhatsApp group」，結果搞到老媽子都嬲嬲哋，甚至試過深宵在客廳偷偷看IU的J圖。

更大問題是，因為Netflix用瀏覽記錄演算出適合用戶的節目，而且每套劇都有進度條，樓主爸爸用他的帳戶瘋狂煲韓劇，令Netflix推薦他看的節目全部「亂晒，追返勁唔方便」。

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網民建議樓主「開多個account畀爸爸」，以免他再撈亂本身的搜尋紀錄、又指可以感化媽媽，「畀你阿媽睇，佢都會鍾意IU」。有人亦笑指：「怕咩醜，兩父子喺個廳一齊J囉」。

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