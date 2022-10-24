車友路過錶位幫入15分鐘避免警方抄牌 網民反應兩極 轟好心做壞事

香港咪錶停車位緊拙，每逢假日高峰時段總是大排長龍，加上近來警方加強巡邏，對違泊車輛進行執法，不少車主都叫苦連天。近日有車友發現錶位停車場正在抄牌，於是幫助一輛已逾時的私家車入錶，以避免警方抄牌，行為被網民熱烈討論，反應更非常兩極化！



Facebook@荃灣區少年警訊 JPC Tsuen Wan

網民在Facebook群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」上發帖，指出一輛藍色私家車在咪錶停車位逾時泊車，但正好遇著警方抄牌，於是好心為其入錶，並呼籲車主儘速歸來「返來啦！幫你入咗15分鐘頂住，睇你造化！」樓主並發帖希望得到該位車主注意，不過當時車主並未出現，反而得到了大量網民的關注。

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Facebook群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」截圖

有少數網民撐樓主熱心助人，認為幫忙入15分鐘不算什麼大錢，互相幫忙沒有問題，就當作是「$2買支旗」、「唔使$320益政府」、「益車友好過益庫房」；不過反對樓主行為的網民佔絕大多數，認為行為擾亂既有的懲罰制度，以為在行善助人實際上卻助長歪風，對其他正輪候錶位的車主不公平，更強調樓主是「好心做壞事」，指出現時遙拒入錶非常方便，車主逾時不入錶行為不抵幫。

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資料圖片

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樓主在留言區指出行為只是出於好心及日行一善，並指他在錶位停車場等候10分鐘後遇到車主，而車主也對他坦白了逾時未入錶的原因，雖樓主未有在留言區交代原因，不過就指出理由相當合理且可以接受，更令他直言「知道佢原因後更加知道幫得啱」、「一句Thank you已大家開心」。

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