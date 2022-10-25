炒散蛇頭《東張》企圖洗白　前拍檔反揭性騷擾＋流出恐嚇員工錄音

炒散蛇頭阿良的風波越演越烈，受害網民已向半島酒店說明事件，及後半島宣佈永不錄用阿良。他主動向《東張西望》解釋各種指控，卻被前合作夥伴踢爆其實早有前科，除了隨意公開他人個人資料，更涉及性騷擾、死亡恐嚇！



近日有網民於連登公開一名「賤格炒散蛇頭」張子良（阿良）的真面目，他表示自己於10月2日到半島酒店炒散，但過了半個月依然未出糧。阿良只表示「22、23半島BQ」，原來是要他其中一日必須返工，否則永不錄用，但事主卻誤會阿良是指出糧日期，結果除了無得再返炒散，其個人資料亦慘被放上網公開，如銀行卡、身份證。

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事主指出當初報上班日子被阿良已讀不回，現在對方卻反過來指責他，令他決心向警方報案，亦向半島酒店說明事件，又找來兩間傳媒報料。及後半島酒店在FB回應指沒有再聘用阿良：「有關近日一名臨時僱員的指控，香港半島酒店表示非常關注，並已就事件展開內部調查。在該次事件發生前，酒店並未曾收到任何有關該招聘人員的投訴。有鑒於此，酒店將不會再使用該招聘人員」，更強調已確認沒有拖延出糧，所有臨時工亦已按時及如期收取款項。

10月23日阿良主動聯絡《東張西望》YouTube頻道「東張+」，就著各種指控解釋，「聽到好多指控將問題誇張咗，而忽略件事真實性」。他承認的確曾用粗口罵人，但沒有拖糧，「錢係酒店出，佢（炒散員工）唔知糧期，報更又唔返工，無教訓，明白自己真係躁咗同無禮貌，但鬧得你就肯定唔啱。」

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「炒散蛇頭」阿良主動就各種指控解釋（東張+ 截圖）

昨日（10月24日）網民最新消息指「有巴打見義勇為上咗《東張西望》，今次真人企出嚟希望可以令到件事嘅真確性更高」，他是曾與阿良合作的搵工平台老闆Gary，2021年因阿良操守問題而終止合作。

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Gary指收到大量投訴指阿良用他人私隱資料作威脅、性騷擾、不停暴躁鬧人，而且全有對話作證，「約唔到人出街就叫人小心後果，或者粗口恐嚇，好多聽到令人唔舒服嘅對話。」

搵工平台老闆Gary挺身而出，舉報阿良行為（東張+ 截圖）

Gary公司已多次勸喻阿良，他反而變本加厲，約會女炒散時指「機會就畀咗你，珍惜與否就睇你自己」，又揚言會將$2,000人工全換成$5硬幣，擲向「玩嘢」的炒散，要對方入土為安。

阿良亦疑似「穿櫃桶底」，將Gary公司收到的支票抬頭改成自己，事後又用同一招威脅，揚言將Gary的身份證及舊地址公開。阿良則否認指控，表示當時是幫Gary入數，自己反而沒有收到應得款項。

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