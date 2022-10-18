62歲老婦凌晨搭的士求職　仗義司機減車費兼引路：咩老闆半夜見工

有些長者即使踏入退休年齡，仍然為生計而努力，畢竟手停口停是不少港人面對的現況，沒有足夠的錢哪敢退休？最近有的士司機在Facebook上發文，表示自己在凌晨接載到一位62歲老婦，對方更稱正前往見工，事件引起網民熱議。



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一名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發文，表示日前凌晨一時多，在大圍某屋苑接載了一位自稱62歲的姐姐，她指自己正在前往佐敦某食店見工，因為老闆稱要凌晨2時才有空面試，事主便心想「竟然有呢啲仆X叫人兩點去見工」。

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在談話的過程中，老婦人顯得非常擔憂，更擔心自己不被聘請，途中透露自己心儀的工作是麥當勞雪糕位、洗車或派報紙，也詢問司機有沒有適合長者的工作。由於老婦的神情緊張，司機大哥於是加以安慰，亦建議她到勞工處填表，希望可以找到適合她的工作，更在車程的最後主動減車費，由$115減至齊頭$100，更大嘆「人地咁慘都無R折（要求折扣），鐘意R折既人，自己反省吓啦」。

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的士司機的仗義行為被網民大讚，但也有網民認為老闆凌晨2點邀請見工極度刻薄，「 我返幾廿年宵夜檔 ，都未聽過凌晨兩點去見工」，稱正常是在開舖前去面試，而非半夜三更。也有網民提醒事主，「其實的士司機需要按香港法例要求，到埗後按咪錶顯示車費向乘客收取「全額」車費，司機唔可以鍾意收幾多就幾多」。

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Facebook「的士司機資訊網 Taxi」截圖

Facebook「的士司機資訊網 Taxi」截圖