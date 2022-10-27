Trip.com請試睡員免費住5星級酒店　朗廷/凱悅尚萃Staycation任揀

Trip.com招請酒店試睡員，體驗其網站提供的免費酒店住宿，當中包括多間五星級酒店，最高更可享價值超過$2,000一晚的Staycation。只要是網站會員，即使不是藝人或KOL都可免費體驗，即看申請詳情！



IG @viv_li

旅遊網站Trip.com每月都會選出「酒店試睡員」體驗免費酒店住宿，2022年10月一共送出10晚免費Staycation，獲選的試睡員可在11月中公佈結果後1個月，選擇指定價格範圍內的一晚住宿。

今次的酒店名單有朗廷酒店The Langham、維港凱悅尚萃酒店Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong、東隅酒店EAST Hong Kong等，只要成為Trip.com的Trip Moments社區LV6等級用戶，並完成每月任務就可報名，一起看看申請及要求！

👇點撃圖片放大看酒店試睡員有咩要求👇

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【1】Trip.com試睡員參加資格及報名程序

已達LV6的現有用戶：

1️. 完成每月任務：發佈5篇高質Trip Moments

2️. 選擇心儀酒店報名（酒店數量不限）

未達LV6的現有用戶：

1️. 瀏覽、讚好、評論其他用戶的Trip Moments等不同任務即可升級

2️. 達到LV5後發佈5篇高質Trip Moments，再等待72小時升級審核

3️. 升級至LV6後，再發佈5篇高質Trip Moments，完成每月任務

4️. 選擇心儀酒店報名（酒店數量不限）

全新用戶

1️. 於Trip.com App註冊／登入，並加入Trip Moments社區

2️. 瀏覽、讚好、評論其他用戶的Trip Moments等不同任務即可升級

3️. 達到LV5後發佈5篇高質Trip Moments，再等待72小時升級審核

4️. 升級至LV6後，再發佈5篇高質Trip Moments，完成每月任務

5️. 選擇心儀酒店報名（酒店數量不限）

IG @vthechan

【2】Trip.com試睡員酒店名單

朗廷酒店（價值 $2049）

維港凱悅尚萃酒店（價值 $1689）

愉景灣酒店（價值 $1701）

九龍香格里拉大酒店（價值 $1584）

港島英迪格酒店（價值 $1628）

香港東隅（價值 $1452）

中環木的地酒店（價值 $1379）

灣仔帝盛酒店（價值 $1496）

蘭桂坊（九如坊）酒店（價值 $1499）

沙田萬怡酒店（價值 $1530）

【3】Trip.com試睡員酒店住宿要求

- 獲選試睡員必須選擇上述價錢範圍內的一晚酒店住宿

- 有機會需要在平日入住

- 獲得體驗資格後，需在一個月內完成預約及入住，未完成將視作放棄機會

- 如放棄領獎，平台將會收回名額給其他符合資格的報名用戶

試睡報告需發佈到Trip Moments（Trip.com app截圖）

【4】Trip.com試睡員試睡報告發文要求

- 試睡後14天內，需以圖文或影片方式分享體驗（正文最少300字，配最少9張圖片或3分鐘影片，本人需出鏡）

- 帖文需發佈到：

1️. Trip Moments，加入Hashtag #酒店試睡員報告 及標註酒店地點

2. 個人社交媒體帳號，推廣入住體驗及試睡員活動，並包含

- 活動連結

- 兩個Hashtag #Tripcom酒店試睡員報告、#TripMoments

- 標註 @trip.com_hk（Trip.com HK官方帳號） 及酒店社交媒體帳號

【5】重要日期

報名及完成每月任務時間：即日 至 10月31日 23:59:59

獲選用戶公佈時間：2022年11月11日 23:59:59前

【6】Trip.com試睡員名單公佈

- Trip.com HK 官方 Trip Moments 帳號

- 獲選者亦會收到官方電郵聯絡：content_hk@trip.com