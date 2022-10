I don't know 食鬆糕下句？香港人20首小學雞打油詩　你識幾多首!

氹氹轉菊花園…相信應該有不少人細細個正經的知識都記不入腦,但「打油詩」卻不用背都能琅琅上口。近日就有網民分享細細個經常和朋友所講的打油詩,令不少網民都紛紛表示「唔知點解冇背過都記得」,更表示「回憶即刻翻晒嚟!」。



唐伯虎點秋香劇照

「打油詩」其實是指一種有趣味性的詩題,不注中格律、對偶、平仄,只注重「押韻」。相傳「打油詩」的名字是由中國唐代作者張打油的名而來。清代翟灝在《通俗編·文學·打油詩》中曾引張孜《雪詩》雲:“江上一籠統,井上黑窟窿。黃狗身上白,白狗身上腫。”自此後世都將這類詼諧幽默的詩稱爲“打油詩”。

「唐詩」大家可能沒有多少首記得,但打油詩就一定首首都識背!除此之外,不知大家有沒有發覺,不少打油詩的內容都離不開「屎尿屁」呢!《開罐》就為大家一共整合了20首每個香港人都一定聽過的打油詩,快一起來重溫一下吧!

20 首香港人個個都識背的打油詩

1. I don't know,食鬆糕,食完鬆糕變耶穌,耶穌教我念聖經,我教耶穌念佛經,耶穌話我唔正經,我話耶穌發神經。

2. 清明時節臭賓賓,路上行人臭到暈;借問廁所何處有,直行轉左再轉右。

3. 今日天氣beautiful,阿媽帶我買apple,識咗兩個girl,生咗兩隻animal ,阿媽話我乖乖,帶我去行街街,執到兩隻拖鞋,阿sir話要拉,點知跑得快,跑到加拿大,識咗兩隻歌斯拉,同佢玩啤牌,輸咗唔憤氣,同佢鬥放屁。

4.一落樓梯,二樓仆低,三個關斗,四肢殘廢,五個傷口,六塊膠布,七孔流血,八時入院,九時死亡,十分精彩。

5.氹氹轉,菊花園,炒米餅,糯米糍,阿媽帶我睇龍船,我唔睇,睇雞仔,雞仔大,攞去賣,賣得幾多錢。

6.點指兵兵,點着誰人做大兵,男女廁所都入得,入得唔出得,出左就變骷髏骨,連呀媽都唔認得。

唐伯虎點秋香劇照

7.肥佬肥騰騰,買舊豬肉去拜神,行吓行吓屎忽痕,𢯎下𢯎下變超人,飛上天去救美人,跌落屎坑嚇死人。

8.床前睇報紙,越睇越急屎,舉頭拎廁紙 ,低頭賴咗屎

9.One More Two More,屎忽大個菠蘿,菠蘿似粒的,好似朱古力,食咗會生跡,屙屎一滴滴,以後唔敢食。

10.XXX(人名)未夠18歲學人揸飛機,跌落屎坑執玻璃,返到屋企唔忿氣,BiLiBaLa放臭屁,阿媽以為漏煤氣,原來衰仔放緊屁。

11.抵死食雞髀,食完雞髀冇錢畀,俾人踢去油麻地,伊利沙伯唔醫你,阿媽為咗紀念你,攞條底褲笠住你,阿爸為咗紀念你,攞住支槍隊住你。

12.床前開賭檔,疑是十三張,舉頭飆冷汗,低頭輸清光。

13. 積積復積積,唔識就唔識,測驗夠刺激,居然無題識,上堂聽唔識,搗亂多款式,自修一樣識,睬佢都生積。

14. 話比老師知你搽胭脂,胭脂唔夠紅 去打乒乓,乒乓唔夠響 我燒炮仗,炮仗唔夠勁 去搵和尚,和尚唔知道 去搵師奶,師奶話我食提子,食完提子痾爛屎,痾完爛屎冇廁紙 ,唯有用手。

15.One two three four five,呀婆話我乖,帶我去行街,行到半路執隻爛水鞋,呀蛇話要拉,好在走得快,唔係條褲都甩埋。

圖為網上圖片

16.萬里長城長又長,我倆友誼比它長!洗潔精,萬潔靈,沙粉難洗友誼情!

17.獨自在山坡 高處食咖喱,食完就放屁 真係冇碇匿,行埋人身邊 發出臭味,我都暗住個鼻。

18.河邊有隻羊,河邊有隻象,河邊有仔馬騮仔,好似你咁樣~~hey。

19.星期四,玩遊戲,揸把關刀追豆皮,豆皮爬上樹,樹上有個梨,梨裏有粒核,嚇到豆皮眼突突,返到屋企有條蟲,食包何濟公,唔使五分鐘,就立刻止痛。

20. ABCD好急屎,去咗廁所冇廁紙,好彩有隻小手指,撩下撩下好得意。

