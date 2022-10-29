I don't know 食鬆糕下句？香港人20首小學雞打油詩　你識幾多首!

氹氹轉菊花園…相信應該有不少人細細個正經的知識都記不入腦，但「打油詩」卻不用背都能琅琅上口。近日就有網民分享細細個經常和朋友所講的打油詩，令不少網民都紛紛表示「唔知點解冇背過都記得」，更表示「回憶即刻翻晒嚟！」。



唐伯虎點秋香劇照

「打油詩」其實是指一種有趣味性的詩題，不注中格律、對偶、平仄，只注重「押韻」。相傳「打油詩」的名字是由中國唐代作者張打油的名而來。清代翟灝在《通俗編·文學·打油詩》中曾引張孜《雪詩》雲：“江上一籠統，井上黑窟窿。黃狗身上白，白狗身上腫。”自此後世都將這類詼諧幽默的詩稱爲“打油詩”。

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「唐詩」大家可能沒有多少首記得，但打油詩就一定首首都識背！除此之外，不知大家有沒有發覺，不少打油詩的內容都離不開「屎尿屁」呢！《開罐》就為大家一共整合了20首每個香港人都一定聽過的打油詩，快一起來重溫一下吧！

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20 首香港人個個都識背的打油詩

1. I don't know，食鬆糕，食完鬆糕變耶穌，耶穌教我念聖經，我教耶穌念佛經，耶穌話我唔正經，我話耶穌發神經。

2. 清明時節臭賓賓，路上行人臭到暈；借問廁所何處有，直行轉左再轉右。

3. 今日天氣beautiful，阿媽帶我買apple，識咗兩個girl，生咗兩隻animal ，阿媽話我乖乖，帶我去行街街，執到兩隻拖鞋，阿sir話要拉，點知跑得快，跑到加拿大，識咗兩隻歌斯拉，同佢玩啤牌，輸咗唔憤氣，同佢鬥放屁。

4.一落樓梯，二樓仆低，三個關斗，四肢殘廢，五個傷口，六塊膠布，七孔流血，八時入院，九時死亡，十分精彩。

5.氹氹轉，菊花園，炒米餅，糯米糍，阿媽帶我睇龍船，我唔睇，睇雞仔，雞仔大，攞去賣，賣得幾多錢。

6.點指兵兵，點着誰人做大兵，男女廁所都入得，入得唔出得，出左就變骷髏骨，連呀媽都唔認得。

唐伯虎點秋香劇照

7.肥佬肥騰騰，買舊豬肉去拜神，行吓行吓屎忽痕，𢯎下𢯎下變超人，飛上天去救美人，跌落屎坑嚇死人。

8.床前睇報紙，越睇越急屎，舉頭拎廁紙 ，低頭賴咗屎

9.One More Two More，屎忽大個菠蘿，菠蘿似粒的，好似朱古力，食咗會生跡，屙屎一滴滴，以後唔敢食。

10.XXX（人名）未夠18歲學人揸飛機，跌落屎坑執玻璃，返到屋企唔忿氣，BiLiBaLa放臭屁，阿媽以為漏煤氣，原來衰仔放緊屁。

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11.抵死食雞髀，食完雞髀冇錢畀，俾人踢去油麻地，伊利沙伯唔醫你，阿媽為咗紀念你，攞條底褲笠住你，阿爸為咗紀念你，攞住支槍隊住你。

12.床前開賭檔，疑是十三張，舉頭飆冷汗，低頭輸清光。

13. 積積復積積，唔識就唔識，測驗夠刺激，居然無題識，上堂聽唔識，搗亂多款式，自修一樣識，睬佢都生積。

14. 話比老師知你搽胭脂，胭脂唔夠紅 去打乒乓，乒乓唔夠響 我燒炮仗，炮仗唔夠勁 去搵和尚，和尚唔知道 去搵師奶，師奶話我食提子，食完提子痾爛屎，痾完爛屎冇廁紙 ，唯有用手。

15.One two three four five，呀婆話我乖，帶我去行街，行到半路執隻爛水鞋，呀蛇話要拉，好在走得快，唔係條褲都甩埋。

圖為網上圖片

16.萬里長城長又長，我倆友誼比它長！洗潔精，萬潔靈，沙粉難洗友誼情！

17.獨自在山坡 高處食咖喱，食完就放屁 真係冇碇匿，行埋人身邊 發出臭味，我都暗住個鼻。

18.河邊有隻羊，河邊有隻象，河邊有仔馬騮仔，好似你咁樣~~hey。

19.星期四，玩遊戲，揸把關刀追豆皮，豆皮爬上樹，樹上有個梨，梨裏有粒核，嚇到豆皮眼突突，返到屋企有條蟲，食包何濟公，唔使五分鐘，就立刻止痛。

20. ABCD好急屎，去咗廁所冇廁紙，好彩有隻小手指，撩下撩下好得意。

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