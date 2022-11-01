港男食芝士焗通粉上菜慘變白烚　侍應咁答震驚網民：國王的通粉？

出街食飯很易因為店員不小心而隨時中伏，有網民分享自己到茶記吃芝士菠菜吞拿魚焗通粉，但上枱的食物卻令人大開眼界，「國王的通粉」所有配料及醬汁都消失，侍應的回答更令他傻眼。



有網民在FB香港茶餐廳及美食關注組發文，他近日到荃灣荃新天地一間茶餐廳吃飯，叫了一客芝士菠菜吞拿魚焗通粉，但上枱的食物卻遠超其想像：「芝士唔見咗，菠菜唔見咗，吞拿魚唔見咗，一碗白烚無味快熟通心粉就咁上枱，大開眼界。」

Kobe Law@香港茶餐廳及美食關注組

他坦言第一刻見到通粉的時候，「個腦真係空白咗一片」，通粉除了沒有任何味道，更連焗爐都未放入，網民大笑指：「國王的通粉」、「應該新煮法，釀晒啲料入通粉度」、「好難得經過重重關卡直至上枱都冇被發現」。

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樓主表示焗通粉未煮完已上檯（《愛回家之開心速遞》）

有心水清網民指出「個款唔似落漏咗嘢，直情係未焗喎」，樓主也表示他一見狀便馬上問侍應，結果真是「未煮完比人拎咗出嚟」，侍應亦拿回廚房重新製作。網民問到焗通粉的價錢，樓主回覆指要$65，更大爆另一碟煎蛋肉醬焗飯上枱時也漏了隻煎蛋，經過今次事件後直言該餐廳「無下次」。

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