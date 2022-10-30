香港情侶移英開餐廳追夢 爆喊呻生意難做！網民狠批:食物差過狗食

近年不少港人都考慮移民英國，免費電視77台HOY TV節目《離鄉別井的故事》專門訪問移英港人，了解港人在當地移民前後的生活情況。在最近播出的第11集中，兩位主角Yammie和阿晞由中學時代便在英國留學，最後選擇定居英國，並放棄建築師工作開Cafe追夢，但節目播出後網民就似乎有話兒！



《離鄉別井的故事》節目截圖

自英國政府推出5+1方案，即BNO持有人可申請為期5年的簽證，期間可在英國工作和讀書，住滿5年後即可申請在英國無限期居留，再一年後通過考試，即可正式成為英國公民，吸引了不少港人移民當地，但當地的生活又是否如你的預期一樣呢？

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《離鄉別井的故事》節目截圖

在《離鄉別井的故事》第11集的節目中，主持人簡淑兒（Jessica）到訪定居英國諾定咸（Nottingham）的一對情侶Yammie和阿晞，他們提到定居諾定咸的Arnold區原因是看中當地的獨立居，招呼親戚朋友到訪也不用擔心打擾鄰居，價錢方面大約200萬港元便可買到800呎獨立屋，由於裝潢時盡量親力親為，最後花了約一萬鎊，即9萬港元左右。

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價錢方面大約200萬港元 《離鄉別井的故事》節目截圖

大小約800呎 《離鄉別井的故事》節目截圖

兩位受訪者提到自己都是由中學時期到英國留學，阿晞由16歲到英國，大學修讀市場學；Yammie 17歲到英國，修讀建築學碩士學位。在畢業後曾寄出過逾200封求職信，但大部份沒有回音，即使得到面試機會後，也都沒有得到職位。Yammie亦表明會選擇定居英國，不打算回香港發展，因自己回到香港不習慣，最終選擇開Cafe追夢。

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Yammie亦表明會選擇定居英國，因自己回到香港不習慣 《離鄉別井的故事》節目截圖

Yammie在畢業後曾寄出過逾200封求職信，但大部份沒有回音 《離鄉別井的故事》節目截圖

但萬事起頭難，開餐廳絕對不如想像中容易，英國的行情也與香港大相逕庭，就以稅率為例，在香港公司賺取的首200萬利潤，需繳交8.25%利得稅；而英國開設餐廳的收入，要繳交20%稅，負擔較大。

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Cafe名為「Kōfuku 幸福駅 」 《離鄉別井的故事》節目截圖

而英國開設餐廳的收入要繳交20%稅 《離鄉別井的故事》節目截圖

Cafe名為「Kōfuku 幸福駅 」，主打亞洲風味，初期開業成本約20萬元，主要來自兩人積蓄和家人支持。當提及Cafe的生意時，Yammie表示初期周末試過營業額達到1,600英鎊，平日大約100-300鎊，在拍攝前一段時間生意非常差，每天只得100英鎊生意額。Yammie在訪談間更忍不住爆喊，全因父母問她有沒有辦法交租，坦言「就算交唔到都唔會同佢哋講交唔到…佢哋已經好多嘢俾晒我」，既感恩又覺得有壓力。

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在拍攝前一段時間每天只得100英鎊生意額 《離鄉別井的故事》節目截圖

Yammie在訪談間更忍不住爆喊《離鄉別井的故事》節目截圖

在節目播出之後，有不少網民討論節目內容，更有人起底「Kōfuku 幸福駅 」這間Cafe，看看賣的是什麼類型的食品和飲品。但就在店舖的食物照流出後，不少網民都表示明白「為何生意差」，直指食物賣相不討好。

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在圖中只見在一碗烏冬上有切碎的腸、青瓜、丸類、金菇等配料，再淋上一灘辣醬（撈烏冬售價為8英鎊 即港幣約$72），有人就狠批這種食物是「當英國佬水魚」、「賣燒賣+營多都有特色過呢兜野」、「咁既水準接近狗食，全世界冇一個地方生存到喎」，認為店舖在香港開也沒有辦法生存，更勸他們「都係好好地出去打下工 學下整野食啦」。

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