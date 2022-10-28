打工仔酒樓飲茶叫某點心嚇窒外國老闆！網民：叫呢樣佢可能會反面

中西飲食文化大不相同，像是皮蛋、動物內臟等華人代表食物，普遍外國人是不太理解。一位打工仔在討論區上發帖，指早前帶外籍老闆到茶樓飲茶時，因為自己點了一款點心令老闆面有難色，於是發帖問大家外國人不能接受的華人食物有什麼，話題惹來網民熱議。



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網民指他的老闆是意大利人，平時因工作關係不常留在香港。而最近老闆回到了香港，也會到處吃午飯，同時發掘的香港的美食。樓主在某天的中午與老闆到茶樓飲茶，因為老闆表示想食點心，而除了燒賣、蝦餃是老闆要求之外，其餘order則由樓主發辦。

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然而當樓主落單的食物來到時，意大利老闆看到一籠豉汁蒸鳳爪後面有難色，便問樓主為何會食雞的腳趾，直言接受唔到，當下尷尬的樓主只好「自己默默地食晒碟鳳爪」。當時他才想到很多外國人都沒有辦法接受鳳爪這種食物，於是詢問廣大網民，還有什麼華人食物會讓外國人反感？

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有網民指出由於文化不同，外國人一般對5類食物較為反感，分別是1)所有動物內臟，例如豬肺、豬大腸、牛肚、牛雜等；2)雞的某些部位，例如雞子、雞頸、雞屁股、雞腳；3)田雞（醜樣）；4)乳鴿（因為鴿子可愛）；5)四川或湖南菜（口味較辣）。

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另外也有網民提到味道較重的華人食物如鹹魚、皮蛋、蝦醬、榴槤等也不受外國人歡迎。最後有網民笑指幸好樓主沒有帶老闆食「菠蘿Pizza」，否則老闆應該不止面有難色，而是直接反面！

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