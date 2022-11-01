Taylor Swift新歌破紀錄洗版稱霸Billboard　5個秘聞情史最多花生

Taylor Swift近日推出大碟《Midnights》，出道16年再度創出事業高峰，其實她多年以來除了創作，都有不少備受討論的花邊新聞，例如情史、政治立場等都成為網民茶餘飯後的話題。



（網上圖片）

Taylor Swift大碟《Midnights》中的20首歌都打入美國Billboard百大單曲榜，其中10首歌更稱霸十大位置，是Billboard創榜64年以來，第一次有歌手做出這成績，加上與男友Joe Alwyn感情穩定，事業愛情兩得意。

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除了交出好成績，Taylor圈中的死對頭之一Kanye West近日因反猶太言論而被多個品牌割席，甚至連經理人都選擇與他解約，不少網民都笑指Taylor應該心情大靚。這5個Taylor Swift有關的花邊新聞，你又記得嗎？

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【1】歷任男神級男友

Taylor出道以來據指曾有10任男友，位位都是男神之餘，她換男友的速度更是「快過換畫」，歷任前度包括《吸血新世紀》「狼人」Taylor Lautner、音樂才子John Meyer、One Direction出身的Harry Styles、「洛基」Tom Hiddleston等等。

不過Taylor近年「修心養性」，她與英國男星Joe Alwyn由2016年起拍拖至今，男方多次被傳即將求婚。

【2】創作靈感源自拍拖

每次與男友熱戀或分手，都會成為Taylor的創作靈感，如《Lovers》是寫給現任Joe，《Back to December》是向Taylor Lautner道歉、《Style》更是直接以Harry Styles的姓氏命名。

【3】女權主義支持者

Taylor早在2008年美國總統選舉期間，已支持讓婦女參與政治的Every Woman Counts運動，同時亦是反對性騷擾的Time's Up運動創始簽署人之一，此外她還公開反對LGBT歧視及支持墮胎。

【4】這稅款以她命名

Taylor有投資房地產的習慣，她在2013年買入羅德島州（Watch Hill）Rhode Island的海濱豪宅後，時任州長Gina Raimondo便在兩年後提議，擁有價值超過100萬美元的第二個物業需徵收全州範圍的財產稅，而被稱為「Taylor稅」。

【5】名牌大學畢業

Taylor高中畢業後便隨即出道及大紅，不過紐約大學在2022年授予她榮譽藝術博士名譽學位，以證明和感謝她作為「這一代最努力和最著名的藝人」之一。Taylor亦出席畢業典禮並發表演講。