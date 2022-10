電單車司機疑到處貼假牛肉乾！3大無奈原因控訴：泊街是迫不得已

相信不少人都聽過香港地買車容易養車難,而養車的開支除了牌費、保險費、停車場、油費、汽車美容等之外,不少車主也會將抄牌的罰款計算在內。最近有電單車車主疑似因經常被警方抄牌,到處貼「假牛肉乾」以3大原因控訴,泊街只是迫不得已!



相信近年車主們都不約而同地有一個想法,就是抄牌的次數比以前頻密許多,對於每天揸車搵食的司機大哥而言當然叫苦連天。而在疫情下經外送平台叫外賣的市民增加了不少,訂單增加意味著車手收入增加,因此吸引了不少新的電單車手入行送外賣,也間接增加了電單車的數量。

最近有網民在Facebook群組「車cam L(香港群組)」上分享一張圖片,疑似是一名電單車司機貼出的「假牛肉乾」,排版疑是模仿定額罰款通知書。該張假的罰款通知書上標題為「Post No Bills on my bike」,並表示2021/22年度政府共發出330萬張牛肉乾,收入近10.8億。

另外紙上也印上運輸署的數字,指本港已登記電單車為100,557輛,而電單車位有36,526個,車與車位的比例是2.75:1;除此之外抄牌的路名為「有位我洗L泊街」,也建議了解決停車位問題的辦法,而非只得抄牌。貼傳單者也列出了泊街3大無奈:

1.泊後巷/行人路邊/橋底

無阻人、無阻交通、無構成危險、無阻消防也照被抄牌,感到十分無奈。

2.泊停車場

大部分停車場無電單車位,導致只能泊街。

3.骨位

死車霸佔晒、泊完多兩條花痕、比人搬車、爛後鏡、爛牛角。電單車骨位經常有佔用問題,而就算泊到也要擔心被刮花。

不過網民就似乎不認同貼單者的立場,認為「泊得街都預左啦,你搵唔到位咪唔好揸囉」、「違泊抄牌天經地義,無錢交牛肉乾就咪X揸車」、「明知唔夠車位都買車喱D叫攞黎衰」、「一年抄三百萬張都仲有咁多人亂咁泊阻街」;但也有人認為單張上道出了問題所在,現時抄牌的次數頻密,除了想減少違泊的情況外,更似是「用自由經濟市場,去淘汰有車人士,俾唔起停車場,比唔起油錢/$320,咁咪搭車囉。」