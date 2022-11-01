疑似康文署修樹導致車輛刮花！網民激辯可否告政府　大律師咁樣講

香港路邊停車錶位一位難求，不過只要有心有時間，等一等總有機會可以泊！但原來錶位就算泊到都不能掉以輕心？昨日（31日）有網民貼出一段影片，片中疑似康文署職員在一輛汽車的車頂上修剪樹木，網民激辯如果車輛因此受損，可否控告政府？



Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

颱風逼近，香港四處都嚴陣以待，首當其衝的就是路政署，加快手腳修剪樹木，以防打風時有掉落意外發生。在昨日（31日）有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」貼出一段影片，片中疑似3位康文署職員正在修剪樹木，但就沒有採取任何保護措施，修剪的樹枝直接掉落在一輛黑色的車上，影片被網民激烈討論。

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Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

從影片中所見，修樹的位置是深水埗順寧道附近，《香港01》翻查Google Maps實境，現場為政府停車錶位。發帖的網民貼出一段3秒鐘的影片，片中可看到修剪下來的樹枝直接掉落在車頭上一掃而過，樓主也指出「師兄你車頭花晒」、「你唔好彩啦」。

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Google Maps

《HK01》記者就事件向陸偉雄大律師查詢，他指基本上這一類樹木修葺工程分為2種，一種是由路政署／康文署職員負責，而第二種是由外判營辦商負責。他直言就影片所見，修樹工程十分粗疏，因為沒有防禦措施令掉落的樹葉樹枝避免影響附近的汽車、同時沒有措施避免影響行人，如果有財物如汽車受損、行人受傷，無論是政府部門或外判營辦商都責無旁貸。

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Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

陸大狀續指就情況所見車主可從民事訴訟索取賠償，如果涉事工程是由政府部門負責，車主可以直接控告政府；而如果工程外判，除了告政府外需要再控告多一個單位。除此之外，有網民疑問如果是錶位、抑或違泊對情況有沒有影響，就此《HK01》向律師查詢，陸大狀指即使是違泊也可以追討賠償，唯在法律層面上有「分擔責任」，即車主要負上部分責任，賠償比例或會降低，在極端情況下可能沒有任何賠償。

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陸偉雄大律師

不過陸大狀也坦言雖然可以追究政府，但是在搜證方面亦有困難，除非有車Cam、車主在現場目睹、有目擊者作證等，否則難以證明花痕是由掉下的樹枝所刮花、或財物損失是由修樹工人所造成、對方也有機會不認數，或者太多未知數導致「無仇報」，要車主硬食。不過如果該位車主打算控告政府，片主和以上的影片或者有幫助。

資料圖片

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