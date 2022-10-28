連登仔怒轟移英KOL誤導港人　揭4大難度分級：6萬蚊移民=地獄mode

近年有不少港人移民到英國，不過當地經濟不明朗，又有能源危機令水電煤費上升，再加上通貨膨脹，令很多打算移民的港人擔心資金不足，考慮延後計劃。不過，有網民就在討論區上表示其實英國生活成本不算太貴，列出4個難度等級，具現化在不同預算下移民會代表怎樣的生活水平。



（Jurica Koletic/ Unsplash）

有網民在連登討論區上開Po，「誠心建議準備移民英國嘅人：雖然唔係話好難生存(活)，但都真係要量力而為唔好太大安旨意，絕對唔係完全無壓力」。樓主講到其實英國生活成本不算太貴，而且失業率也只有5%，找工作不會太難。

（連登討論區截圖）

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生活成本方面，只要不是住在倫敦，2個成年人一年正常開支，每個月£700租金、水電£120、上網雜費£60、偶然外出食飯£200、買食物£300，再加上稅項等約£1600一個月，一年大概在£20,000以内，大概每位成人需港幣9萬元左右。假設以港幣10萬為一年洗費，「依個計法絕對唔係省錢寶寶，所以大家可以再減啲自行調節難度其實都一定無問題」。

樓主更列出Easy、Normal、Hard和Hell Mode四個等級，具體地描述不同預算的生活質素，呼籲港人「盡可能唔好太大安旨意……如無必要都真係無謂迫自己玩地獄mode」。

👇👇👇即睇網民列出4個預算等級的生活質素👇👇👇

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Easy Mode

一對40歲的伴侶，若賣了供完一半的樓過英國，最差都應該有200萬港幣，到英國基本上是玩Easy Mode。買了約120萬的樓自住後，因為可以無需再交租金令資金降低，還有80萬可以慢慢用8年，有8年時間找工作不用急。很有可能你成為英國公民後，資金還沒用完。如果是賣了已供完的私樓，拿著600至800萬到英國，那麽就更是Easy Mode之中的Baby Mode。生活水平不但比起香港不會跌，反而還會大大提升，可進入半退休狀態！

Normal Mode

如果每人拿著30萬過英國可以形容為Normal Mode，可有3年時間適應及找工作。只要找到一份兼職，就足夠保證過BNO 5+1入籍。只要在3年内找到全職工作就已經很安全，生活水平不會太大改變。「正正常常講到英文肯學肯成為英國人就一定生存(活)到」。

（《鬼怪》劇照）

Hard Mode

一個人只拿著10萬到英國的話，「老實講，你真係需要有定心理準備會幾大壓力」。由於只有1年「生命線」，可能需要與人合租或將消費降級以收緊預算。因沒有緩衝期，「有工就要去做，英國不至於生存唔到，但頭幾年，生活就真係未必有你份，你需要預計生活水準會差過香港」。

Hell Mode

如果預算在10萬以下，如非必要，建議在香港這個熟悉的環境先儲多點錢。到陌生地方重新開始，雖然不一定會失敗，但面對的難度會比其他人高很多倍。樓主建議不要被部分移民KOL誤導以為6萬港元就足夠，有多點錢傍身會好很多。若執意要挑戰難度，就很容易會Game Over……

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（Mike Stezycki/ Unsplash）

有網民就「認真討論」問到「拎住大約1,000萬係咩mode？夫婦一仔一女」，引樓主回應：「父母唔洗做可以退休，仔女大咗要返工未做到富2代嘅mode」，有網民就爆笑回應是「X你老mode」。亦有網民提出「孝順mode」，「自己冇錢冇樓，氹老豆老母賣咗層養老樓去英國。叫佢哋拎舊錢去買英國樓收租退休，但話避遺產稅層樓落自己名。之後同街外人自己已經買咗樓。」不過有網民就認為比起錢，移民英國時能力比較重要。有文職經驗或藍領技術、能以英文溝通就能找到份正常工作。差一點的工作雖然會較辛苦，「慳啲駛肯定唔會燒本……邊做邊習慣……搵返正常工自然就入返普通mode」。

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