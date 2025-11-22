日本慾火男女餐廳廁所「激戰」被抓　老闆公開處刑後續竟變這樣

這年頭，開個店真是什麼奇葩事都能遇上。在日本東京最熱鬧的澀谷區，一家沙威瑪店的老闆最近就經歷了一場血壓過山車：一位櫻花妹和她的非裔男友，愣是把他家乾乾淨淨的廁所，當成了零元購的「鐘點房」，在裏面激情澎湃了整整15分鐘。



更讓老闆無語的是，這兩人進店後連個烤肉卷都沒買，是純粹來「蹭廁所」的！這事兒後來鬧得全網皆知，但結局卻出乎所有人的意料。

日前，日本東京一家燒烤店，一名女子與一名非裔男性進入店內廁所發生性行為。（J-CAST News）

兩人把餐廳當成免費鐘點房 足足激戰15分鐘：

深夜的「快餐」愛好者：目標明確地直奔現場

時間倒回11月9日凌晨，五點多鐘，天都快亮了。位於澀谷區道玄坂的這家沙威瑪店，還在堅持24小時營業。這個點兒，顧客已經很少，店員也正忙著收拾整理，準備迎接新的一天。

就在這時，一男一女走進了店裏。根據後來店家公布的監控畫面，我們可以清晰地看到：男子是一位非洲老鐵，穿著連帽衛衣，戴著鴨舌帽；女子則是日籍，身著牛仔外套和短裙。兩人一前一後，表現得非常鎮定。

重點來了： 他們進門後，眼神壓根沒往散發着烤肉香氣的餐枱瞟一眼，腳步沒有絲毫猶豫，就像提前踩過點一樣，默契十足地徑直穿過用餐區，直奔店舖最裏側那個唯一的廁所。

動作流程堪稱行雲流水：非裔阿哥率先推門進入，日籍女子則在門口極其自然地停頓了一下，看似在整理頭髮，實則在用餘光快速掃視周圍，確認暫時無人注意後，她迅速側身溜進廁所，並「咔噠」一聲，從內部將門鎖死。整個過程，不過十幾秒。

「聲音太大了！」：店員與顧客的尷尬15分鐘

如果這兩人只是進去換個衣服，或者單純上個廁所，那故事到此也就結束了。但顯然，事情沒那麼簡單。據當時值班的店員向媒體回憶：

他們進去沒多久，衛生間裏就隱約傳出一些……不太對勁的聲音。

一開始是壓抑的交談聲，接著是明顯的喘息，甚至還有身體撞擊隔板的悶響。在寂靜的凌晨，這些聲音在相對空曠的店舖裏，顯得格外清晰。這期間，還真有另一位顧客想要使用衛生間。

他走到門口，發現門鎖著，剛想抬手敲門，裏面的動靜就讓他愣在了原地。這位顧客表情複雜地在門口站了幾秒，最終選擇尷尬地離開，並向店員投去了一個「你懂的」眼神。店員小哥也是如坐針氈。他看錶計時，這兩人在裏面足足待了15分鐘。最後，他實在忍無可忍，走到衛生間外，敲了敲門，高聲提醒道：

不好意思，裏面還好嗎？請快一點！

裏面的動靜戛然而止。沒過一會兒，門開了。兩人低著頭，一言不發，以最快的速度一前一後溜出店舖，消失在澀谷凌晨的街頭。自始至終，他們沒有購買任何食物，為店家貢獻的唯一「消費」，就是廁所的空氣清新劑和一些用過的紙巾。

老闆怒掛監控：網絡時代的「公開處刑」

開店一年多，頭一回遇到把沙威瑪店當鐘點房的，老闆的怒火可想而知。一怒之下，店家將監控視頻片段（當然，對當事人的面部進行了馬賽克處理）發到了社交媒體X上，並配上了一段充滿憤慨的文字。他寫道：

我們在道玄坂開店一年多了，第一次遇到這種事！我們的用餐區和廁所不是旅館，想要親熱請去酒店開房！附近的情侶酒店一小時也就2000日元（約合100港元），為什麼來我們店廁所開葷？！

老闆還明確表示，已經報警處理，並且「不接受任何道歉」。字裏行間，全是打工人心酸和店舖被冒犯的委屈。這條帖子迅速引爆了網絡，點擊量激增。網友們看熱鬧不嫌事大，評論更是五花八門：

「這就是傳說中的『廁所快餐』？現在經濟已經差到連旅館錢都要省了嗎？（笑 cry）」

「在澀谷，什麼怪事都可能發生，但這也太超過了吧……心疼店員小哥。」

「雖然這兩人的行為確實非常沒有公德心，但店家直接公開監控視頻，在法律上會不會也有問題呢？」

「理解店家的憤怒，但『非裔男性+日籍女性』的組合，很容易讓人往不好的方向聯想啊，希望只是單純的戀情。」

「才15分鐘？這『快餐』有點名不副實啊（狗頭保命）。」



結局大反轉：誠懇道歉與意外和解

就在大家以為這事會以警方介入、罰款了事而告終時，劇情來了個180度大轉彎。就在事發後的第二天，那位日籍女子獨自一人來到了店裏。她對著店員和老闆深深地鞠躬道歉，態度非常誠懇。緊接著，那位非裔男子也打來了電話，在電話裏一再表達歉意，並主動提出願意支付廁所的清潔費用，甚至願意進行額外的金錢賠償以彌補店家的損失。

更讓人意外的是，過後不久，兩人竟然一同再次登門，親自向老闆鄭重道歉，還帶了小禮物表示歉意。這一連串的操作，讓原本怒氣沖天的老闆也心軟了。他最終選擇了原諒，將之前掛在網上的視頻和帖子全部刪除，並重新發布了一份聲明。聲明中寫道：

關於此前發生的事件，相關當事人已經親自來到店裏，表達了深刻的歉意。我們決定給予年輕人改過自新的機會，此事就此了結。

他沒有透露道歉的具體細節，但表示希望這件事能畫上一個句號。對於店家來說，他維護了店舖的尊嚴，也展現了寬容；對於那對男女而言，這無疑是一次深刻且代價不小的社會公德課。

至於我們這些看客，除了嗑嗑瓜子吐槽幾句，或許也該想想：在追求個人自由與刺激的同時，是否也應該守住那份對他人、對公共空間最基本的尊重呢？畢竟，這世上，真的不是所有地方，都可以成為你的「戰場」。

