下一個橋本環奈是她？日本天使美少女「奇蹟照片」爆紅引全網關注

日本偶像界近期掀起一股「奇蹟照片」熱潮，多位女偶像因一張完美定格的照片在社群媒體爆紅，讓網友直呼「第二個橋本環奈（橋本環奈）要誕生了」。



這股現象源自女演員橋本環奈，當年因粉絲拍攝的「天使級」照片在網路瘋傳而一炮而紅的成功模式。

橋本環奈（kanna399＠IG）

10 月 21 日，女子偶像團體「可憐象牙（可憐なアイボリー）」隊長永尾梨央在社群平台 X 上分享成員波左間美晴的舞台照，並寫道：

這孩子沒爆紅簡直是世界的錯誤！

照片中，波左間雙馬尾造型，宛如洋娃娃般的精緻臉蛋在舞台上閃閃發光，立刻引爆網路熱議。

網絡熱議下一個橋本環奈的美少女——波左間美晴。（Kareai_miharu@X）

這則貼文獲得超過 2 萬個讚，累積 1300 萬次曝光，成功達成「萬級爆紅」。可憐象牙是由音樂製作人 HoneyWorks 打造的 12 人女團，2025年1月才正式出道，已參與日劇《不敢當（やぶさかではございません）》片尾曲演唱。

除了波左間美晴外，5 人女團「面具傑作（Ma'Scar'Piece）」成員大森莉緒的「奇蹟照片」也在 6 月引發熱議。粉絲捕捉到她表演時一個完美瞬間：單腳抬起的可愛姿勢、燦爛笑容、飄逸服裝、精準的眼神接觸，甚至因舞蹈動作使雙腳看似懸浮，整體效果宛如動畫人物或 CG 作品。

大森莉緒「奇蹟照片」效果宛如動畫人物或 CG 作品。（rio.ohmori@IG）

網友紛紛留言：

「就像動畫中的偶像！」

「拍攝者和被拍者都是天才」



業界觀察家指出，這種「奇蹟照片」現象反映了社群媒體時代偶像成名的新路徑，一張完美照片的病毒式傳播可能成為新星冉冉升起的關鍵契機。

