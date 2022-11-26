6大韓星片酬破億　宋慧喬一集3億韓元《魷魚遊戲》李政宰排第幾

隨著全球掀起韓流風潮，不論是戲劇、歌曲都受到許多人的喜愛，追韓劇也成為了大家日常生活中的一部分，隨著演員們突出且精湛的演技，以及出色的戲劇劇本，演員們的聲量、人氣自然也跟著水漲船高，片酬自然也跟著名氣上漲，例如李英愛、李炳憲、玄彬一集就能拿下1億多（約56萬港元）的片酬，好奇還有哪些破億片酬的演員就趕緊跟著小編看下去吧！



【圖輯】點圖放大看6位擁有驚人片酬韓國演員👇👇👇

+ 19

TOP６：全智賢

15歲就以時裝雜誌模特兒出道的全智賢，出道至今已有41年頭的她，2001年以韓國電影《我的野蠻女友》一躍成為韓國一線女星，而後又憑藉電視劇《來自星星的你》攀上演藝事業巔峰，不僅成為大家公認的「最強帶貨女神」，當時的光單集的片酬就有高達1億韓元。

隨著人氣、聲量逐漸升高，後來與李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》、與朱智勛主演的《智異山》等劇，更是讓她的片酬漲到一集2億韓元（約112萬港元），相當驚人的同時，也見證了全智賢出道多年來所累計的人氣！

【相關圖輯】朴敘俊傳出演《Marvel隊長2》 10個進軍荷里活韓星 誰是第一人？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

TOP５：李鐘碩

16歲時就登上了Seoul Collection的舞台，成為歷史上最年輕的時裝男模的李鐘碩，2010年先後出演電視劇《檢察官公主》和《秘密花園》，高挑的身材、英氣十足的外貌開始被受注目，直到2012年憑藉電視劇《學校2013》高南舜一角人氣開始高漲，而後出演的作品如《聽見你的聲音》、《異鄉醫生》、《愛上Pinocchio》等劇都受到許多觀眾的歡迎，出眾的演技更成為大家熱烈討論、關注的對象。

李鐘碩更在2015年登上韓國福布斯名人榜第12名，並在2017年時就已創下單集片酬1.2億的收入，且根據業界消息2019年李鐘碩入伍前單集片酬就衝破了2億（約112萬港元）以上，加上今年又出演了爆火韓劇《律戰江湖》相信片酬又再度上漲了不少，未來片酬相當可觀！

【相關圖輯】2022年YouTube搜索量TOP 8韓國女IDOL BLACKPINK全上榜太妍排第3（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

TOP４：裴勇俊

有著「韓劇一哥」稱號的裴勇俊1994年參加KBS Audition出道，2002年憑藉超催淚戲劇《冬季戀歌》而名聲大噪，深情、帥氣的模樣更是擄獲了大眾的心，與崔智友兩人十足的CP感更在當時掀起了一陣韓流旋風，成了當年最具話題、熱度的韓劇，2007年更憑藉《太王四神記》再度讓事業登上顛峰。

獲封「韓流鼻祖」就算已婚人氣也完全不受影響，就算婚後較少出演戲劇大多已客串、特別演出的方式出演，但在海內外人氣依舊超高，片酬更是完全不受影響，光單集就能賺進2.5億（約140萬港元）至今仍是相當炙手可熱的名品演員！

TOP３：宋慧喬

1996年出道至今已26年的女神宋慧喬，可以說是代表作無數，從剛出道的與宋承憲合演的電視劇《藍色生死戀》，以及與Rain演出的電視劇《浪漫滿屋》等都是風靡全亞洲的知名戲劇，而宋慧喬精湛、出色的演技更是不僅受觀眾肯定。

原本片酬就已超過1億韓元的她，更在2016年《太陽的後裔》播出後，不僅聲量、話題度成為當年最TOP的對象，片酬更是著暴漲從單集2億（約112萬港元），到如今已漲到近3億（約170萬港元）的片酬，雖近期所接拍的戲劇話題、熱度都不高，甚至引來網友們負面的聲浪，但宋慧喬卻絲毫不受影響，不僅成為至今最高片酬的女演員，後續更還有新劇《黑暗榮耀》等待播出，屆時各位可要記得死守放送唷！

TOP２：金秀賢

2007年以MBC戲劇《泡菜奶酪微笑》正式出道的金秀賢，一直以來出色、穩定的演技，不僅讓他獲得4次百想藝術大賞、2次大鐘獎、1次青龍電影獎之獎項，在觀眾們心中占更有「信看演員」稱謂，謙虛有禮的模樣備受喜愛。

在各方面都相當出色的他，自2013年與全智賢合作拍攝《來自星星的你》成為韓國一線演員後，不僅代言、戲約接踵而至，片酬自然跟著名氣水漲船高，而2019年退伍後的首部電視劇作品《雖然是精神病但没關係》，當時光單集片酬就已高達2億韓元，去年所拍攝的電視劇《某一天》更一口氣飆漲到1集5億（約280萬港元），能握有「片酬天花板」稱號絕不是空穴來風！

TOP１：李政宰

1999年憑藉出色演技以電影《沒有太陽》拿下第20屆青龍獎影帝的李政宰，不僅成為韓國影史上最年輕影帝，冷峻英武的外貌更被選為「最適合演出浪漫爱情電影」的男演員。過往較以電影為主的他，在暌違1年多後再次主演電視劇《魷魚遊戲》，精湛的演技加上精細的製作，不僅讓他名聲大躁紅遍全球，更拿下多項國際獎項，成為國際間最炙手可熱的韓國演員。

據傳在拍攝《魷魚遊戲》第一季時李政宰的片酬單集是3億韓元（約170萬港元），但隨著戲劇的熱播，以及在國際間打響的知名度，如今李政宰單一集的片酬已漲到了10億韓元（約560萬港元），且隨著《魷魚遊戲2》的籌備，李政宰片酬也成了大家注目、討論的焦點，雖李政宰出面回應「關於片酬還在討論中」，但超高的片酬仍讓不少人相當驚訝。

延伸閱讀：

盤點《魷魚遊戲》最強生存者「李政宰」演藝人生經典代表作！還因「這部片」成為韓國影史最年輕影帝！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】