港男被無良業主沒收$5,000租屋按金　理由極離譜!附退租前必學3招

香港住屋問題經常被人探討，在置業困難的情況下，不少年輕一輩都選擇租屋，但業主與租客之間的關係又未必理想。最近一名港男表示自己在大埔租了一間村屋，並已於今年8月時退租，不過卻遭到無良業主扣起$5,000按金，更提出多個理由所以不歸還，令事主網民直呼離譜！



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港男在Facebook群組「大埔TAI PO」發帖，指自己在大埔區九龍坑租了一間村屋，後來在8月底退租，並於8月28日將屋子交吉給業主。他指在交吉時業主沒有提及屋子有任何問題，並在第2日退回大部份按金，唯獨扣起了$5,000，稱要用作最後一期的「水電費用」，到時沒有問題便會歸還，事主為了對方安心選擇同意。

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港男被無良業主沒收$5,000租屋按金（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

業主稱扣起了$5,000用作最後一期的「水電費用」（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

事主為了對方安心選擇同意安排（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

但在2個半月過後，事主再度聯絡業主，詢問按金歸還的事宜。但業主回覆「電費$482，但發現有多處地方要執修，包括二樓房間兩個煙霧感應器，牆身，廁所窗台，冷氣機，地面污漬及地下地台擅自變改物料等，故剩餘$4,518我將不退還，以作執修之用」。

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2個半月過後業主回覆$5,000將用作電費及執修，所以不會退還金額（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

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事主於是提出了交吉時村屋沒有還原的5大解釋：

（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

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無奈的事主指如果當時業主在交吉時提出要逐樣還原，他絕對會尊重合約精神還原房子，而非等到2個多月後才直接單方面宣布$5,000沒收不作歸還。不過因為現時人不在香港，雖條氣唔順但已打定輸數「硬食」，無法取回任何按金。他更教路退租前必學3招予網民，以免發生與他同樣的情況。

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退租前必學3招：

1.一定一定一定要簽返好「完全交收同意書」簽返名作實，大家日後唔好再有爭議；

2.唔好畀業主用水電費做藉口hold起按金，其實係可以即刻抄錶計價畀埋尾數；

3.有乜唔啱就當面講清講楚，唔好事後唔滿意先提出

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