《櫻桃小丸子》真人版全男班上陣　同學們「暴風式發育」變小鮮肉

小時候只要放學回到家，一定要邊看《櫻桃小丸子》邊吃晚飯！經典動畫《櫻桃小丸子》自1986年起的漫畫連載，如今也已經迎來了35週年！為了紀念35週年的里程碑，策劃過舞台劇《火影忍者》、《咒術迴戰》的Nelke Planning也宣布製作《櫻桃小丸子》的真人版舞台劇《High School Days》。



這次的舞台劇《High School Days》是以3年4班的男同學們長大成高中生後所展開的原創故事，就連真正的女主角小丸子都不見蹤影，更被網友揶揄：「《櫻桃小丸子》裡沒有小丸子，太陽餅裡也沒有太陽（笑）」，日前官方也公布了角色定裝照，大家再熟悉不過的花輪、豬太郎、大野、杉山也都依序登場！

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班草花輪由佐奈宏紀飾演，「Hey！Baby！」是不是默默在耳中響起了呢（笑）；3年4班永遠的班長丸尾由佐川大樹飾演，招牌眼鏡可是絕對不能少！而班上的開心果濱治由松島勇之介飾演，活力滿滿的樣子也太陽光了吧；卑鄙的藤木則由矢田悠祐飾演，也不忘把他陰沉的那面詮釋出來呢～

永澤由佐藤永典飾演，不只經典的洋蔥頭，雀斑也是神還原；每句話結尾都會加上「噗」的豬太郎由原嶋元久飾演，不得不說這個豬太郎也太帥了吧（噗）。大胃王小杉由川崎優作飾演，總感覺比想像中的瘦（？）；腸胃超級不好的山根由石川凌雅飾演，這個山根君編輯覺得可以！（揍）。

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3年4班的真（？）班草大野由橋本祥平飾演，這顏值真的快衝破天花板啦！而另一個人氣男同學杉山則是由GAKU飾演，還原了棕髮和雀斑，以及爽朗的神韻，實在太帥氣了！

這次也多了原創角色：青木翔、黑岩準、白田嵐、今井先生、大野君的爺爺，分別為石田隼、後藤大、福島海太、大堀幸一、酒井敏也飾演。另外，由大高洋夫演出的秀大叔也會登場喔！

大家覺得哪個男同學的反差最大呢？每一個的顏值都太不科學了啦～編輯私心覺得大野君果真是真正的班草（♡）。

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