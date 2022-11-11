港女屋企遭自私鄰居晾衫擋陽光　無奈寫紙仔溫提　街坊教屎橋還擊

即使屋企地理位置或環境再好，遇上奇怪鄰居的話都會十分頭痛，有網民分享其樓上住戶晾衫時，衣物不時長得擋住她家中入屋的陽光，即使上門溝通也未有改善，結果她夾字條在對方的床單上，希望收衫時可被見到。



《下流上車族》

FB群組「將軍澳主場」有網民發文指長期受樓上鄰居晾衫滋擾，床單更長得擋住她家中入屋的陽光，雖然她試過親自到樓上單位與屋主說明情況，但對方愛理不理，晾床單「有時長有時短」，於是她寫了張字條夾在鄰居的床單上：「請曬被、窗簾布不要掛這麼落，我家沒有陽光。」

事主寫了張字條夾在鄰居的床單上 (FB @Lily Lam)

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她續在FB表示：「希望你明白，你家有陽光，我家變沒有了！到晚上有時俾風吹下就好像鬼咁，七月節同萬聖節過咗唔好嚇我啦⋯⋯」除了夜晚拍攝，事主亦上載了一張日間拍攝的照片，可見單位望山景，而樓上鄰居的床單剛好遮住了天空，陰天時的確頗暗。

一眾網民見到都覺得又好笑又慘慘，更紛紛獻計提議樓主回擊：「之前試過幾次都係咁，最後一次我忍唔住將佢張床單夾喺窗邊再關窗，等佢收唔到張床單。我估佢好難先攞得番，因為佢之後無再放咁低喇！」、「剪一忽嚟做抹枱布」、「其實啲人好戇居，室外曬被係好X污糟嘅」。

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