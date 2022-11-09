港女愛犬被外傭一無知行為誤殺！事後超冷血毫無悔意言論惹爭議

香港上班一族生活忙碌加上工時長，不少人都會僱用外傭幫忙家務事，不過當外傭工作表現未如理想，你會選擇包容她還是更換下一位？最近一位港女在網上分享外傭誤殺家中愛犬的經歷，事後外傭更毫無悔意地作出連番冷血回應，令她和網民都嬲爆！



《金宵大廈2》劇照

寵物在很多人的心中都如同子女，無論牠們患病、受傷甚至離世都使飼主心痛非常。最近一位港女網民在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上發帖，稱自己家中有一隻十幾歲的小狗，因為年紀大已有些老人病，例如受驚便會氣喘等。

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《愛回家之開心速遞》劇照

她續指家人的外傭為了方便自己清掃狗狗的排泄物，避免尿出界又要打掃乾淨，所以經常將牠搬上尿墊，因此港女已多次提醒外傭切勿這樣做，以免觸發狗狗的氣喘問題。但某次當狗狗進食到一半想去廁所時，外傭又故技重演將狗狗搬來搬去，最後狗狗吠了兩聲，誰知食物落錯格入了肺，當場窒息休克，在與死神搏鬥數天後惜告不治。

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女事主指在醫生為狗狗照X光片時，發現牠的肺中有食物。在解僱外傭時小狗並未離世，但在3小時後小狗不治身亡。於是她透過WhatsApp通知外傭狗狗死訊，但外傭則叫事主「面對現實」、「小狗係老同有病」。之後開始指責事主不應怪她，涼薄的表示「個問題死咗，即係我可以返嚟啦」，港女指外傭甚至要求她重新僱用自己，「佢話佢唔想無錢喺菲律賓起屋，又話未試過完成唔到合約，brla brla....」

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（Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

港女後來補充外傭做事「一鑊泡」，在一年之間被她破壞了超過十萬的家品及電器，包括「一個星期已殺晒我成缸海水魚」、「風扇又壞」、「大神（Dyson）吸塵機已經兩部」、「仲有水機」等，加上外傭不會煮飯，所以一年來都「基本上每一日都係我煮飯佢食」。

她坦言自己對她已算不錯，但小狗這事令她決不能忍。不過將這事分享上網不是為公審外傭，而是「打算了解一下入境處記錄嘅問題」，提醒谷友們留意「六字頭嘅￼菲律賓工人」，避免大家中伏。

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《金宵大廈2》劇照

網民看帖後就怒轟外傭心地唔好，「個問題死咗」這一句盡顯冷血。安慰她節哀順變及支持解僱外傭的決定，同時叫事主不用擔心入境處紀錄會因此而被弄花，只需交代斷約原因，更要向當局提出「永不錄用，否則佢會寫自己有照顧狗狗經驗，再害下一隻狗」。

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