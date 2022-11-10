港男搭的士差$3元被司機爆粗狂鬧！車回原地有無犯法？大律師咁講

搭的士時身上帶不夠錢確實尷尬，但因此被的士司機爆粗狂鬧又似乎不合常理。昨日（9日）網上瘋傳一段長約1分鐘的的士車Cam片，鏡頭拍攝了車內司機及乘客。一位年輕男乘客因為差$3不足以支付車資，被的士司機爆粗狂鬧更原車折返起點，事件引起網民熱議更指出的士司機有機會已雙重犯法，即睇大律師點講！



該段約1分多鐘的影片初段，該位年輕男乘客搜索自己全身，再向的士司機表示「我爭$3蚊（車資）」，誰料的士司機即時爆粗「無X嘢呀？」，指令男乘客用「八達通呀」，惟年輕男子繼續表示「無呀..」。

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（FB@車cam L（香港群組）截圖）

（FB@車cam L（香港群組）截圖）

司機當堂震怒，態度變得更惡劣，丟下一句「X你老X，我車L返你落去！」就將男乘客車回原地，全個車程中粗口橫飛語帶侮辱，包括「你條L樣」、「離L晒譜」、「X你老X，喺D咁嘅X地方，叫人車你上嚟仲話差$3」、「你係咪傻L咗呀你」等。男乘客只好低頭默不作聲，返回原地後將僅餘的$26交給司機才成功下車。

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網民睇片後就大撐男乘客，認為的士司機為了$3元而爆粗侮辱乘客非常過份，直指的士司機「明恰佢𡃁仔」、「平時又唔見你找返畀人 ， 一日裏面嘅齊頭都唔止三蚊啦」、「三蚊就算啦，個的士佬好小氣」。

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另外也有網民不解為何車回原地還需要付錢才能下車，質疑司機直接將男乘客車回起點這一行為屬非法禁錮，「車返原地冇問題，但係唔可以收錢」、「車返原地收乜錢？」認為的士服務不成立，乘客有權不支付車資。

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就此《香港01》記者向陸偉雄大律師查詢，陸指的士司機觸犯已香港法例374D《道路交通（公共服務車輛）規例》中第45條《司機的一般操守》，提據規例公共巴士、公共小巴或的士司機在作為該等司機時，須有禮貌及守規矩，違例者一經定罪，最高可處罰款$3,000及監禁6個月。

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不過陸大律師續指非法禁錮的情況，要視乎實際上當司機提出返回原點的要求時，乘客有否作出接受或拒絕，如乘客拒絕返程而司機開車，則有可能觸犯《普通法》的《非法禁錮罪》，屬刑事罪行，最高可處7年監禁；另外在的士返回原點後，因的士是次服務不成立，最終也沒有到達目的地，男乘客有權拒絕支付車資，如因拒絕支付車資而被司機阻止下車，同屬《非法禁錮罪》，可報警處理。

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