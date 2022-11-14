政府工｜法庭二級傳譯主任招聘頂薪57K！無需經驗但要通過這測試

【政府工/公務員/司法機構/傳譯主任】 《正義迴廊》近日票房大賣，電影中也有不少法庭場口。現實生活中無論在法院哪個崗位，法庭工作也須緊密嚴謹，當中傳譯角色尤其重要。近日香港司法機構公開聘請法庭二級傳譯主任，月薪30K起屬鐵飯碗，有興趣在法律界工作的朋友不妨留意！



《正義迴廊》劇照

雖然此職位無要求有工作經驗，換句話FreshGrad也可以申請，不過入職條件中強調申請人必須通過翻譯測試及傳譯測試，申請人會獲邀參加暫定於2023年2月5日在香港舉行的翻譯測試。至於語文能力要求也較高，在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「二級」成績，並且要能講流利廣東話及英語（如亦能講流利普通話者更佳）。

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司法機構(運作部)法庭二級傳譯主任招聘詳情：

截止申請日期： 25/11/2022 17:00

入職要求

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「二級」成績，或具同等學歷（註1）；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績（註2）；及

(d) 能講流利廣東話及英語（如亦能講流利普通話者更佳）；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績

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職責

(a) 在裁判法院及各審裁處擔任英語、廣東話及普通話傳譯工作；

(b) 核證法庭文件的譯本；及

(c) 翻譯法庭文件及司法機構文件。執行上司指派的其他職責

薪金及聘用條件

月薪$30,990-$57,395 (總薪級表第14點-27點)

合約期獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

經互聯網遞交申請✓

郵寄✓

填妥的申請G.F.340（3/2013修訂版），連同以下副本:學歷證明、CRE成績及同等考試成績（如適用）； (3) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）成績（如有的話）；及(4)工作證明文件（如有的話），郵寄至香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組．