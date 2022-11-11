公司註冊處請行政助理　負責將Hard copy變成Soft copy月薪有26K!

【政府工/ 公司註冊處/ 行政助理/ 非公務員】公司註冊處最近聘請行政助理，月薪$26,000，申請人持有香港任何一所大學頒發的學士學位，並具備至少一年有關辦公室行政的工作經驗就可以申請。有興趣的大家不妨看看以下職位要求及待遇。



公司註冊處行政助理雖然是N仔非公務員職位，但月薪達$26,000，合約期間表現良好更可獲約滿酬金。職位主要職責包括協助檢討及改良部門檔案分類方法，以改善紀錄互通及減少重複存檔，並將選好的紙本檔案轉換為電子形式，或提供一般性的行政支援等等。

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公司註冊處行政助理職位

入職要求

【1】持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷

【2】具備至少1年有關辦公室行政的工作經驗；曾在政府政策局/部門或大型的非政府機構/公營機構工作，或具備處理檔案管理工作的經驗則更佳

【3】DSE或會考中英文科考獲3或以上成績，或具同等學歷

【4】備良好的中英文口語及寫作能力，包括能操流利廣東話

【5】具備良好的溝通能力和人際技巧

【6】精通使用電腦軟件，包括微軟Word及Excel等。

職責

【1】協助檢討及改良部門檔案分類方法，以改善紀錄互通及減少重複存檔

【2】將選好的紙本檔案轉換為電子形式

【3】拓展部門檔案管理守則，以及電子檔案保管系統的使用規管指引，並將其書面化

【4】舉辦應變管理活動及員工培訓課程

【5】為推行電子檔案保管系統工作小組的會議擬備文件及提供行政支援

【6】對電子檔案保管系統進行系統測試

【7】提供一般性的行政支援

【8】執行上司指派的其他職責

薪金及聘用條件

月薪：$26,000（合約期內工作表現和行為良好可獲約滿酬金）

合約期：12個月

申請方法

申請人須以[G.F.340(3/2013修訂版)]表格提出申請，可於民政署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業中心索取，亦可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。請將填妥的申請表連同修業成績副本及證書副本(包括由中學起在公開考試中報考科目的成績級別) 於截止申請日期或之前送達下述地址。信封面需註明「申請行政助理職位」及回郵地址。請緊記支付足夠郵費，否則申請文件將退還寄件人。若提供的資料不全，申請將不獲考慮。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。倘若未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

郵寄地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組

截止申請日期：2022年11月14日 （一）晚上6時正

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