連登仔IVE畢業零儲蓄移英！大呻因一事搵唔到工 網笑：錯在有自信

移民話題近年來經常被港人討論，走還是不走、移民到哪裡、生活容不容易，許多人在離港前也會做很多的資料搜集，不過原來不是每個人在移民前都有仔細計劃未來。最近一位IVE畢業的連登網民指自己膽粗粗申請BNO Visa，但儲蓄不多的他很快在英國生活期間遇上問題，更令他感到非常無力。



Unsplash@famouswebsites

該位連登網民以「黎到英國，更加感到自己有幾無力」為題發帖，指他自己獨自前往了英國生活，自己儲蓄不多，屋企也沒有能力提供資助。他提到學歷方面他從香港專業教育學院（IVE）畢業，其後在香港做了幾年文職，然後偶然看到英國提供BNO Visa便打算外出闖闖。

👉香港情侶移英開餐廳追夢 爆喊呻生意難做！網民狠批:食物差過狗食

👉連登仔怒轟移英KOL誤導港人 揭4大難度分級：6萬蚊移民=地獄mode

Unsplash@nofunfin

但就在去到英國後，發現自己完全找不到文職工作，加上自己沒有特殊技能，即使他後來嘗試考Qualification也沒有幫助，也令他花費掉所剩不多的儲蓄，最終只好前往不需高學歷高技能，勞動力需求又大的工廠工作，但他直言「做工廠根本唔係辦法」，除了前途有限、薪金不高之外，而且更是「日日比人當狗咁叫你做快D」。

👉英國連登仔分享3大移英事實 無工返又無朋友！勸世：移民諗清楚

👉連登仔呼籲勿再睇移民YouTuber！怒轟：又要移民又要賺香港人錢

《男人唔可以窮》劇照

再加上在外地生活後朋友不多，他也表示曾試過在當地認識朋友，但彼此的價值觀卻相距甚遠，無法融入圈子當中。由於以上種種遭遇，令他大感挫折，慨嘆「冇咁上下資本，根本冇資格係依邊立足」，在發帖前也預料到網民會取笑自己。

👉連登仔批「英國版兩餸飯」是劣食 3鎊一餐超頹：日日坐公園食

《男人唔可以窮》劇照

不少網民認為樓主在移民前沒有做好事先準備，粗疏的移民計劃才是讓他陷入困境的最大原因，直言「怪就怪自己太有自信，無計劃諗住船到橋頭自然直」。另外也有網民指樓主對於工作的心態有問題，直斥他怨天尤人、懷才不遇前倒不如先積極充實自己，也稱其實移民後做藍領其實很平常，有份工已經好好，心態正面最重要，否則回流香港繼續做文職更為適合樓主。

👉香港KOL移英半年經歷5大理想與現實：多偷車賊、前後門要加4把鎖