親子遊動物園驚見獼猴「不斷玩弄生殖器」網民恥笑：另類童年陰影

這真的是免費可以看的嗎？國外有一家人先前開車到動物園參觀，意外看到一隻發情的獼猴正在自慰，尷尬之際車上卻爆出笑聲，成了另類的有趣回憶。



根據《Daily Star》報導，前陣子Sean Nicol和他的家人到了蘇格蘭的布萊爾德拉蒙德野生動物園（Blair Drummond Safari and Adventure Park）參觀。從影片中可以看到，當全家人坐在車裡，有些動物一度爬上了車頂玩耍。不過接下來的畫面更加衝擊，Sean一家人親眼目睹有隻獼猴正在色色，在遊客面前不斷用手玩弄自己的生殖器，讓車內瞬間爆笑出聲音。

【圖輯】網民：「真的是另類童年陰影…」點圖放大逐格睇衝擊畫面👇👇👇

+ 14

限制級影片引起熱烈回響，部分網友表示自己也曾有過類似經驗，曾看過兩隻巨大烏龜在眾目睽睽之下「找樂子」。不約而同去年在紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）亦發生過兩隻猩猩公然色色，讓在場部分遊客只能尷尬傻笑。

【同場加映】紅毛猩猩色心起「強吻女遊客雙手揉胸」鹹濕影片瘋傳 原因惹熱議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

柯基爆肥4kg「漂移力漸漸母湯」！輕盈搖屁屁甩尾→貼牆才能過彎60萬網友笑翻

OL自製美味醉蟹GG了！開冰箱驚見「螃蟹集體逃獄到處爬」跳舞狂歡傻眼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】