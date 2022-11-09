美洲豹突襲印度村莊　小狗秒縮沙身後鐵騎士遭殃　村民奮戰終擒下

一隻美洲豹隻身入侵印度一個村莊，隨機攻擊一名機車騎士害他摔車，並且撲向對牠投石的巡守員，這次事件一共導致兩人受傷。



一支駭人的影片在推特流傳，一隻美洲豹4日闖入印度城鎮克里斯赫納拉賈納加爾（Krishnarajanagara），許多居民在樓上圍觀……

小狗對峙一秒即逃亡 勇武村民終成功生擒這不速之客（點擊放大瀏覽）：

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這隻豹先是從地面往上蹬牆跳想嚇退觀眾，落到地面後高速衝向路上一位騎機車的男子，拖住他的後輪讓騎士慘摔車，動作就像美式足球的防守後衛一樣將對手擒住；有趣的一隻小狗從豹的奔跑路徑經過，被直衝而來的豹嚇到落荒而逃，但豹絲毫沒改變目標，直挺挺衝撞騎士。

美洲豹攻擊完騎士後遁逃到草叢中，一位森林巡守員衝上前朝牠丟石頭，想要分散豹的注意力，這動作反而激怒了牠，豹迅速轉向巡守員狠狠將他撲倒，但沒有做進一步攻擊，朝著路另一端逃走。

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當地森林政府單位表示，被襲擊的機車騎士和巡守員都僅受到輕傷送醫，並承諾會全力緝拿這隻美洲豹。幾小時後，推特更新了一支村民成功抓到豹的影片，幾名男子徒手將美洲豹按在地上，緊緊抓住牠的脖子和嘴巴，避免牠開咬和脫逃，豹被壓制不斷掙扎。

有網友關心這隻豹的下場，該推文補充美洲豹在圍捕過程中僅受到輕傷，之後將由當地森林管理當局接手救援，不少人齊聲為美洲豹請命，希望人們放牠一條生路。在印度獵豹攻擊人的事件愈來愈頻繁，專家推測是森林砍伐以及其他危害豹自然棲地的行為所致。

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