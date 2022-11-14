日本譚仔三哥打蛇餅　網民揭疑似港人排隊：似當地人見遊客食一蘭

2022年3月譚仔三哥米線登陸日本，引起港人熱議，但網民勢估唔到日本分店都要排長龍，十足人氣拉麵店，更驚訝的是有網民FBI上身，發現排隊的很可能是在當地旅行的香港人，即使香港分店周圍都有，也不放過朝聖機會！



日本譚仔三哥米線（資料圖片）

譚仔三哥米線進軍日本時，曾推出日本限定Menu、以及因譚仔姐姐全變成妹妹弟弟而引起話題。隨著旅遊業慢慢回復常態，不少人都選擇出發去日本旅行，有港人在FB「香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群」分享自己近日經過日本譚仔三哥時的情況。

該網民在餐廳門外拍攝，可見外面有超過10人排隊，相當架勢，不過他就無奈表示「終於明白日本人見到外國人排一蘭的心情」，認為譚仔三哥不值得要大排長龍去吃。

網民表示「終於明白日本人見到外國人排一蘭的心情」（FB @Wong Jacky）

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不過很多網民反而指出，其實排隊朝聖的未必是日本人，雖然也有人表示「我諗有啲喺日本長期工作嘅香港人，都間中會去排隊食嘅」，但很多人都不太理解：「寧願去東京食老麥好過」、「喺京都車站見人排長龍排燒賣、菜肉包我都有WTF嘅感覺」。

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此外也有人點出一大證據，認為排隊的很有可能是居日香港人：「好少日本人會著波鞋揹背囊出街，除咗中小學生」，的確部份排隊食客的打扮和一般casual港人無異，不過無論是否香港人去試食，最緊要都是enjoy久違的旅行時間。