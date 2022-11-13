將軍澳日出康城居民白鴿眼性格差？網批衰過公屋人　指一類人累事

將軍澳日出康城是香港近年來積極發展的新發展區，這個大型私人屋苑自2009年起逐漸落成，總座數為50座，可算是自成一角的大型社區。最近有網民發起討論，表示日出康城的居民性格特別差，更批他們總擺出睇唔起人的姿態，帖子有大量網民留言認同，更精闢分析出一大原因！



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連登網民以「法唔法國（發唔發覺）住康城嘅人特別格衰？」為題發帖，以兩句話總結對康城人的印象，狠批「女嘅嫁入康城以為自己飛上枝頭變鳳凰，由公屋妹搖身一變為中產師奶，睇唔起人；男嘅以為買咗層康城樓就晉身中產階層，幻想自己住緊40年前嘅太古城，高高在上鼻孔朝天」。

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（《香港愛情故事 》劇照）

帖子出街後有不少網民都認同樓主所言，也說出了大量對康城居民的刻板印象，包括「買間一房500幾萬 or租12k跟住扮有錢」、「最好笑佢哋笑人哋將軍澳啲樓舊，人哋舊樓仲貴過佢，就知佢配套幾差」、「你去個商場行一轉，間間鋪無人買野」、「九成住客都白鴿眼」、「仲Cheap過公屋X」。

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但也有心水清的網民表示康城居民的高姿態歸高姿態，但優勢是日出康城的樓價比當年升值不少，更有人提出2016年入市的業主現時已淨賺1-200萬左右，「成班酸到，充斥住淡淡同唔係住康城既業主」、「一邊眼紅， 一邊白鴿眼， 打和」。

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除此之外，有網民也精癖的分析康城居民擺出高姿態原因，更直指是因為日出康城目標客群是年輕夫妻而累事。直指上到車的年輕夫妻們「買到樓仲唔串過碼頭咕喱？」，認為他們有少少錢，但心態喜歡「認屎認屁就鐘意充大頭，周圍串人攞滿足感。」

以上為網民意見，不代表本台立場。