內地女批評香港廁所要密碼開鎖「比FBI更嚴謹」網民嘲：孤陋寡聞

不知大家覺得香港的公用廁所在使用上方便嗎?日前有一名大陸網民於社交平台上發布影片控訴香港的廁所竟存在「鄙視鏈」，即自我感覺良好，瞧不起他人的意思，因香港的廁所竟然需要用鑰匙、拍卡等等才可使用，十分麻煩。影片卻引來不少網民批評，更嘲說「孤陋寡聞」。



圖片擷自抖音@嘿莉

近日，一名內地網民於抖音上發影片表示香港的廁所存在「鄙視鏈」，當她借廁所的時候發現，香港的廁所竟然會上鎖，大家要用鑰匙、八達通和密碼等解鎖才可去廁所，她於影片中更將香港廁所分為低、進階和高三個級別。低級的廁所是需要使用鑰匙，進階版的是使用八達通拍卡，而高級班則需要用密碼解鎖才可進內使用。

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該名網民對廁所需要上鎖表示完全不解，更嘲諷指「I don’t even lock my wallet，u lock ur toliet」(我都不給我的錢包上鎖，你卻鎖廁所)，不明白是「甚麼神仙廁所」才需要拍卡才可以內進。她甚至嘲指「你肯定害怕有人偷你的屎，所以才將廁所鎖上」，連「FBI」都沒有香港廁所嚴謹。

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影片一出，有不少網民對該名女網友的觀點表示「孤陋寡聞」，「那些廁所是商戶專用廁所，當然會上鎖」，「內地寫字樓商戶廁所都要拍卡跟密碼啊」，認為該名網友所借的廁所都是位於商業大廈和寫字樓，大廈廁所是屬於私人地方，上鎖是「理所當然」。網民更表示若是公眾地方，則很少會有上鎖。有網友更反問該名網友指「為何你需要常常借別人的廁所」，「公眾地方沒有廁所?」。但亦有網民表示對廁所需要鑰匙並不明白，「是安全問題所以要鎖?」，「之前去的餐廳也是這樣，是怕別人偷廁所嗎?」。

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