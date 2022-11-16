港女著性感短裙黑絲加長靴行山！網民提3大猜測:OL裝束行山有苦衷

秋高氣爽加上芒草季來臨，又是時候出發行山去！近日有山友在行山時發現有女士穿著短裙黑絲行山，以行山裝束而言算是非常性感。這一幕被拍下並上傳至社交網站，引起了網民廣泛討論，更有網民猜測該女士穿著「辦公室套裝」行山的真正原因。



（資料圖片）

有山友網民最近在Facebook群組「香港行山新手交流區」發帖，指最近天氣良好，所以決定由大嶼山南山出發行去伯公坳影芒草，事主表示在登山時感到「好熱好熱好多人，熱到想死！」

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他續指當日大約在下午2:15時準備落伯公坳時，遇上了一位女士穿著白色長袖上衣、灰色短裙、黑色絲襪、長靴的女士，甚至手上還拿著一件卡其色長袖外套，她正在登上大東山方向，由於看起來穿著炎熱，令事主直言「真係O曬咀，佩服」，更認為女士的行山裝束，比不少女士平日返工的裝束更斯文。

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（Facebook群組「香港行山新手交流區」截圖）

網民對於樓主貼出的圖片感到震驚，認為一般人行山都是穿著輕便的運動服、風衣及運動鞋，但圖中女士的穿著與辦公室OL裝無異，笑稱「所以話呢，高手係唔需要乜野行山裝備」、「通常呢啲先係高手」、「返工著瑜珈褲，行山著返工衫」，不過也有網民擔心女士的長靴沒有減震的效果，下山時對腳部可能會比較辛苦，加上穿著不合適隨時構成危險。

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（資料圖片）

除此之外，也有網民也開始猜測女士為何穿著這一身衣著打扮行山，並分為了3種猜測。1.有人認為女士是因應攝影主題而盛裝打扮，在大東山的芒草海打卡影靚相；2.可能是即興行山，只是一齊行上去拍一拍照便落山，不會長時間行山；3.有網民認為有機會是工作需要，猜測女士職業為專業Agent，所以敬業樂業地陪客行山，順便看看有沒有簽單的機會。

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