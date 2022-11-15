何文田愛民邨驚現「單車教」!貼街招只為爭取一件事　網民:真識玩

香港公屋的走廊、電梯大堂都是公眾地方，擺放任何個人物品都是不被容許的，影響別人之餘也有機會觸犯屋邨管理扣分制！近日何文田愛民邨疑有人因不滿自己的單車擺放在屋企門外被房署沒收，於是貼出一張告示並自稱信奉「單車教」，並聲明爭取一件事，令網民大讚非常識玩！



何文田愛民邨 資料圖片

香港普遍的居住環境較為淺窄，不過地方小歸小，屋邨走廊屬公眾地方，不得擺放私人物品，除了建立健康舒適的居住環境外，也保持走火通道暢通無阻。最近網上流傳一張照片，疑為何文田愛民邨居民不滿擺放在屋企門外的單車被房署沒收，所以貼出告示還擊。

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領展圖片

事主將告示貼在房署貼出的告示上，直接回應房署沒收單車的告示，他寫道「本單車是本戶的宗教傳統，本戶信奉單車教，定義應該與鄰居之『地主』無異」，再表示「根據公屋租務條例內容，佔用公用地方之扣分制度，甚至充公物品並未豁免『地主』或『香爐』」、「故貴處工作人員於移除所有租戶門外有關宗教傳統之物件，無一例外」。

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討論區截圖

《破風》劇照

換句話說即是事主要求房署移除鄰居的「地主」及「香爐」，否則會將案例提告至平等機會委員會，或不排除要求有關索償咁話。

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圖片在社交媒體、討論區上瘋傳，不少網民都大讚事主的全新宗教「單車教」非常有創意，也表示「鞋櫃教」、「儲物櫃教」、「嬰兒車教」、「咸魚臘腸教」等「宗教」將應運而生。也笑問單車教的香港區教主是前亞洲車神「黃金寶」抑或牛下女車神「李慧詩」。

資料圖片

亦因為事主沒有提起想取回自己的單車，而是要求房署一視同仁，清走鄰居門外的宗教物品。令網民聯想起黃子華棟篤笑中的「魚蛋論」（我唔要你俾返兩粒我，我要你攞走佢嗰兩粒），如此「識玩」的告示亦紛紛讓網民食花生，非常期待房署下一步會如何回應。

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黃子華《冇炭用》棟篤笑截圖

根據房委會制定的屋邨清潔扣分制，棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，屬預先警告才扣分的項目，罔顧警告而再次作出相關行為將會被扣5分；至於隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等，則屬違例時立即扣分的項目，需扣除5分。扣分制涵蓋28項不當行為，如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。不過，如果業主經租置計劃、綠表或白居二購入公屋，則不受其約束。

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