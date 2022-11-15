九巴驚見無品乘客即場速剪？滿地髮碎超痴線！網民嘲：就地正髮

搭巴士或任何交通工具，不應亂拋垃圾及影響他人是常識吧？有網民分享一張在巴士上的圖片，照片中可見疑似九巴的座位上滿佈頭髮碎，地上也有大量的頭髮，疑為乘客在巴士上即場剪髮導致，這個凌亂不堪的場面也被網民瘋傳。



資料圖片

網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」上貼出一張圖片，從圖片中巴士的座椅推測，疑為九巴的巴士車廂。照片中可見巴士座位凌亂不堪，在座位上及座位下都佈滿了黑色的頭髮碎屑，由於髮量眾多，應為某乘客在巴士上即場剪髮所造成。

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在座位上及座位下都佈滿了黑色的頭髮碎屑（Facebook群組「大埔 TAI PO」截圖）

從圖片中巴士的座椅推測，疑為九巴的巴士車廂 （資料圖片）

網民原本以為在巴士上「剪指甲」已經很誇張及不衛生，但現時竟升級至「剪頭髮」，狠批該位「巴士剪髮」乘客無品、「真係好痴線」、「有冇搞錯呀」。也有網民嘲行為是「就地正髮」、「立地成佛」，更擔心日後有人在巴士車廂內有樣學樣，到時推油、腳底按摩、磨腳皮樣樣齊。

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惟拍攝者未有提及拍攝時間、巴士路線及地圖。《香港01》已就事件向九巴查詢，但在截稿前未獲回覆，將為大家再度更新。

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