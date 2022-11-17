2022年最新研究指全球精子減半　專家：每年急速下降80億人或絶種

據聯合國今年發表的《2022 年世界人口展望》報告，全球人口在11月15日突破80億。不過同時，有同日發表的研究就講到，全球的男性的精子量減半，而且下降速度踏入21世紀後大幅加速！



（《大叔的愛》劇照）

全球人口在11月15日突破80億，據聯合國秘書長表示，因公共及個人衛生、營養與醫療改善，令人類壽命延長、產婦與兒童死亡率大幅降低。但在人口增長同時，有國際研究團隊日前在「Human Reproduction Update」發佈的最新研究報告就指出，在過去40年全球男性平均精子濃度竟然減半！

這個團隊在2017年便已進行過類似研究，發現1973年至2011年期間北美、歐洲、澳洲及紐西蘭男性的精子量急速下降。在最新的研究中，他們就將樣本擴大，加入南美、亞洲及非洲，共53個國家、逾57,000名男性，與以前的數據合併。

結果團隊發現全球的精子量及濃度都出現下降的現象，而且下降速度一年比一年急速。數據顯示自1972年起，每年精子濃度都下降1.16%，但當分析2000年後的數據時就發現，每年減幅竟增至2.64%。全球男性平均精子濃度由1973年約101.2m/mL跌至2018年的49.0m/mL，跌幅高達51.6%。總精子量的數字在同時期亦大跌62.3%！

（《大叔的愛》劇照）

雖然趨勢背後的原因未明，但專家猜測有可能是因化學物質、環境因素，吸煙、飲酒、肥胖和不良飲食習慣等導致精子量下降。團隊首席研究員Levine就表示，研究結果揭示人類正面臨極大危機，如果不取全球行動加以緩解生殖健康的問題，很有可能會威脅到人類的生存！

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