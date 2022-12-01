留英港女遇控制狂男友　憂下體臭不准食菇、每月影一物自證無偷食

拍拖大家最怕的就是遇到「恐怖情人」，近日有名正於英國留學的港女在討論區分享指她的男朋友有超強「控制慾」，於香港時不論是她的生活或是飲食都會「控制」，到英國後因要與男朋友分隔兩地，男朋友變得更「誇張」，不但對她身邊的朋友感到不滿，而私自私訊朋友大鬧，甚至為要女網民自證清白，要求她每個月都要...



幕後玩家劇照

日前有名女網民於Dcard討論區發文指男朋友本身使一個疑心重又有頗強控制慾的人，在拍拖前男朋友曾說過他「控制慾有啲勁」，樓主本認為他指的都只是普通的大男人性格，誰不知男朋友卻不只是「普通」而是超級控制狂，樓主更大數男朋友的4大控制狂行為。

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樓主表示，當她還在香港的時候，男朋友便「成日管住我」，出街要先報備與誰一起，放學、放工、上落巴士、返到屋企，這些通通都需要時刻報備。除了報備這些「基本嘢」，樓主表示男朋友連她的飲食都要「控制」，例如他會禁止她吃薯條和菇，「薯條是因為肥」，而菇則認為會令女生的私密處變臭（性愛專家許藍方曾表示，沒有數據顯示食菇類食物會引致下體有異味）。樓主有一次曾偷偷地食，男朋友發現後竟「發晒癲」地說：「到底有冇當佢係男朋友」，大罵她「完全無諗過佢」。

尋人啟事劇照

後來樓主到英國讀書，需要與男朋友遠距離戀愛，男朋友就變得疑心更加重，控制慾亦變本加厲。樓主表示她在英國讀書「識咗啲外國fd其實好正常」，有時候朋友會inbox或tag她，但男朋友就覺得她和外國朋友「玩得好埋」，直接私訊狂鬧朋友，令樓主感到十分尷尬，亦為此跟男朋友「嘈咗好耐好耐」。但男友的誇張程度高處未算高，男朋友竟因驚樓主「偷食」，所以要求她每個月影張「M come相自證清白無大肚」，一定要樓主「影住有M既M巾」。男朋友稱若果她肯影「就夠膽save」，更可以幫她記錄經期。

圖為網上圖片

樓主對男朋友的種種行為表示不知是否因男友曾被「戴帽」，因而才會有超強控制慾行為。自己知道男友是真心喜歡她，但要現在「Long D有時差又lonely已經好辛苦」，男友還要不停「check住我行程」，每樣事情都要向他解釋，令她有時真的感到「好煩有心無力」。

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貼文一出，有不少網民對樓主還能與男友拍拖感到十分震驚「點可以仲捱到下去」，「好恐怖，快快分手啦」，有網民亦表示樓主要注意男朋友好可能是「恐怖情人」，「完全係恐怖情人嘅徵兆」，「控制慾強到咁，小心佢變恐怖情人，到時你走都走唔到」。有網民更表示男朋友不但不尊重樓主，「0尊喎！佢似當你係公仔多啲」，男朋友是想擁有她，「連最基本的信任都冇」，更表示不解男朋友要樓主影M巾的用意「有m come就代表冇出軌咩」，完全沒有必要和邏輯。

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