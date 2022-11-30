港女樓上鄰居曬衫疑似性暗示！垂直曬胸圍底褲?網:擺明引你爬上去

香港住宅地方淺窄，曬衫位置不足也不是新鮮事，但如果因為曬衫而影響到鄰居的話，隨時為對方造成麻煩！最近一位長沙灣網民大呻樓上鄰居以「懸掛式」曬衫，內褲胸圍都垂直地在他窗外出現，向管理處投訴不果令她大感困擾！



Facebook群組「長沙灣街坊」截圖

網民在Facebook群組「長沙灣街坊」上發帖並貼出兩張圖片，表示「樓上的單位，有啲過分」。只見兩張圖中都顯示窗外有一串垂直曬晾的衣物，第一張圖片是一串男性四角褲（孖煙通），而另一串由胸圍、運動內褲及三角褲組成，衣物之間由一條粉紅色的繩索及衣夾所串連。

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Facebook群組「長沙灣街坊」截圖

樓主貼出的兩張圖片相隔3日拍攝，雖未知樓上鄰居是有意為之抑或無心之失，但確實已對樓主造成困擾，加上她曾向管理處投訴不果，令她直言「我想剪斷，￼由佢跌落街，會唔會有啲過分」。網民看帖後也陸續獻計教路樓主擊退惡鄰，例如讓樓主在衣物上灑「痕粉」、「漂白水噴上去」、「噴辣椒水落去...」。

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《寶寶大過天》劇照

也有網民笑指這是樓上鄰居作出的「性暗示」，衣服垂直式的曬晾就如長髮公主的頭髮一樣，正在「引領樓主爬上去」。不過對於網民的意見，樓主就大方的表示「我知道大家得個嘴講，都唔會做㗎」、「不會做任何嘢，只係想大家討論，開心吓￼，茶餘飯後」、「街坊街里唔太過份大家咪互相遷就下囉」。

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