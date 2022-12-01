港女買麵包遇自助收銀機玩嘢　找兩蚊變晒亳子　客服竟咁解釋...

不知大家會否「見神沙如見鬼」呢?近年越來越多商戶都列明不接受毫子，令毫子都無人收留。日前，有網民於社交平台上怒斥指，在粉嶺聯和墟一間知名連鎖麵包店購物找續時，店內所使用的自動找續機竟找續10個2毫子的「神沙」，毫子多到瀉，令她十分憤怒又無奈地哀鳴「菜檔都不收毫子啦點用啊」...



圖自「北區之友 Friends of North District(上水、粉嶺、沙頭角、打鼓嶺)」

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近日，有女網民於Facebook群組「北區之友 Friends of North District(上水、粉嶺、沙頭角、打鼓嶺)」中貼文怒斥位於粉嶺聯合墟商場的連鎖麵包店A-1 Bakery近日轉用自動找續機，代替人手找續，而自己當日用20蚊購買了一個價值$14的冬甩，需要找續6元，誰不知找續機竟找2個2元硬幣和「10個2毫子」，令她無奈表示「出面菜檔都唔收啦點用啊」。她即場向店員要求換走神沙，但職員卻表示沒有收銀機，「剩係識唔好意思」。為此女網民更打上客服投訴，客服表示會出現此情況只因剛好機內沒有其他硬幣，而該名網民在等待客服回覆時剛好看見店員手上「無端端」有堆硬幣，就立即更換後走人。

圖片為A-1 Bakery自動找續機(自A-1 Bakery網站)

除了找續N個毫子，女網民更指曾看到有婆婆買麵包時，找續機又發生問題，「入一個1蚊唔收，入兩個5毫又唔收」，婆婆銀包裡已沒有其他選擇，令她直呼「點搞呀」。她亦指並不是想要投訴，而是想要店舖檢討一下機的狀況，她表示找續機自己都唔收毫子，認為「己所不欲，物施於人」。

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貼文一出即引起不少網民熱烈討論，有網民更有比樓主更悲慘的經歷「樓主你已經好好㗎喇，我上個禮拜找回十五個一毫子呀!」，表示原本只是找續$1.5，但自動找續機卻「足足找回15個1毫子」，有網民亦表示曾見過有老人家付500元紙幣，但有店員指找續機「每日只收幾張（500蚊）」，因而被叫使用八達通付款。不過也有網民表示，其實找續神沙並沒有問題「好小事」，去超級市場或便利店，甚至乘搭巴士都可使用，只要付的「神沙」不超過兩元則可。

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