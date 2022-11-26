內地女評港男vs陸男拍拖差超大！狠批港男2大缺點:女友不是陪捱窮

大家時常在網上看到別人談論不同地方的女生，一時說港女有這般好，一時又說內地女生有那般好。而近日，有一名內地的女生則於網上討論區發文大讚陸男世一，自己「兜兜轉轉」後還是喜歡內地的男生，因內地男不但大方，而且專一，相反港男則...



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近日，有名內地女生於Dcard上發文表示，她在兜兜轉轉之下「還是喜歡大陸男生」，因內地男生不謹比較大方「願意為女生花錢」，又專一，「儀式滿滿」，更列出內地男生的7個優點:

1.從來不畫餅(許下空頭承諾)，答應我的事必定做到

2.出去應酬也會隨時報備，出差和我每晚掛著電話睡覺

3.手機隨便翻，和我一起手機直接甩給我

4.手機屏幕是我的照片

5.知道我喜歡拍照，每天都會給我拍一大堆照片，有時還會幫我P一下

6.主動發朋友圈公開，把我大方介紹給家人朋友

7.平時想買甚麼就買甚麼，紀念日有花，平時有禮物

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內地女生更批評港男十分普通，但卻自信滿滿，除此外更十分「摳門」(吝嗇)，勸女孩們趕快和港男分手，跟內地男所拍的拖才是「健康戀愛」，女孩們就應「每天都能把自己打扮得美美的」，因「女人的青春不是来陪你捱窮」。

貼文一出，即引起不少網民圍罵，網民表示女網友所形容的根本就不是戀愛，而是「包養」，網民更認為她並不是喜歡內地男，而是「鍾意物質，只要肯為你花錢，個個男你都得架」，「你只是想要一個聽話的奴才」，並不是要一個真心對她的男朋友。有網友更為港男平反，表示「性格人品與地方完全無關」，「一個不好不代表全部的港男都不好」，更指香港現今的女仔都會獨立自己賺錢，再者以女網民對代男朋友的方式遲早「扔掉你比丟垃圾還快」。

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個個移民，唔通個個都真係適合移民咩？近日有一名網民於社交平台上分享表示家裡為了小朋友而選擇移民，但每當港女老婆一做家務時就會瘋狂大罵Po主，更覺得生了小朋友「自己係偉人」，樓主更於文中大數公主病老婆的4大事跡，令網民都嚇得跪求Po主「做吓好心千祈唔好放返個老婆出黎」。