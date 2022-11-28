30歲港女指月入6萬男人已絕種　人工低感不配！網民一句無情秒殺

擇偶條件人人不同，不存在對錯與否，但如果擇偶準則過高，隨時讓自己過了適婚年齡也獨身一人！近日一名港女在討論區發文，大呻30歲左右的女人在香港很難找到另一半，更提到香港很難找到月入60K以上的男士，也不希望找一個人工比自己低的男友，也因此陷入兩難的局面。



《香港愛情故事》劇照

該位港女在連登討論區上發帖，指出「三十左右月入OK既女人係香港好難搵到另一半」，認為「月入OK嘅女人都想搵返月入OK嘅男人」，但因為樓主月入為50K-60K，她感到同年有差不多月入的男士，都會優先選擇「20頭妹妹仔」。

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《愛回家》劇照

再者樓主稱同一時間，「月入OK既女人都唔會揀人工低過佢既男人，覺得佢哋配唔起自己」，直言即使女人肯，男人也會感到自卑。樓主也直言「識好多男人郁無50K，講真」，再加上人工比自己低的話「過不到自己心理關口」，於是現年30歲左右的樓主便陷入了兩難局面。

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《那些我愛過的人》劇照

網民看帖後就將問題集中在女樓主的擇偶條件上，直指她眼角高及價值觀偏差，更無情的一句秒殺樓主，「搵到/多過50-60k的男仔，唔係比人mark左就大把世界，尤其未到40歲 根本唔急結婚，玩下仲好，對住你，貪你乜野？」有網民更嘲樓主將自己「放得太高」、「你慢慢抱住依份執着單身過日子啦」。

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《金宵大廈》劇照

與此同時，不少網民都表示香港地月入超過50k-60k的男士應該不難找到，不過就直言「月入60K都係要搭地鐵返工同買唔起樓」，也建議樓主與其一直眼角高地等待，倒不如跨過無謂的「心理關口」找個人好好發展及交往。

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《男人唔可以窮》劇照

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