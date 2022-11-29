好心港男上門幫同事砌傢俬　對方全程走光狂勾引！結局竟神展開..

有人喜歡落手自己砌傢俬，也有人寧願加少少錢讓專人上門幫手砌減少麻煩，不過萬萬沒有想到，原來砌傢俬竟是相約別人到家裡的一個好藉口！最近一位男網民分享自己到同事家中幫忙砌傢俬，但對方卻不斷走光勾引自己，最後結局仲神展開！



《幕後玩家》劇照

近日一位港男在香港討論區發文，表示一位自己相熟，平常下班也會一起喝酒的同事，請求自己上對方的家中幫忙砌傢俬，於是港男便不以為然地答應請求，到埗後他被同事要求砌一張檯。

👉牙醫原來一眼睇得出有無口交！揭嘴巴一大隱藏跡象 某節日超明顯

但由於對方身處家中穿著較為輕鬆，港男雖未提及到上半身的穿著，但就稱對方只穿著一條寬鬆的波褲。港男更指對方「無時無刻都比我睇到走光」。

👉港女發現丈夫遺囑無自己 怨婦式長文呻想離婚：寧俾XX都唔俾我！

《幕後玩家》劇照

不過他指自己當時沒有做出任何反應，但「後尾見佢有小小勃起（生理反應）」，於是他便當作睇唔到，但對方卻「點知佢一野錫埋黎」，事主便順勢避開。而最後砌好檯後，在事主打算離開時對方卻開口問自己「做唔做佢男友」，導致現時在公司不知道怎樣面對對方，雖然未知事主有沒有接受這份愛，但在雙方「面阻阻」的情況看來未必成真。

👉性愛那些事｜太常做愛會腎虧？性愛專家：每日做愛X次都沒問題

《堅離地愛堅離地》劇照

網民有看到故事的開頭卻沒有猜到結局，本以為是一個女同事借砌傢俬為名，以吸引港男同事的戲碼，並沒有想過這是一個男男的故事。網民笑指「機會來啦」、「你鍾唔鍾意佢先」，也有網民認真建議事主「只要好似平時咁對佢就得」、「至於收咗工，如果你對佢冇意思嘅，就少啲來往啦」、「咁如果你想同佢試吓發展，就坦白啲同佢講」。

👉港男教一招擊退美女網絡騙案！一句嚇到騙徒道歉 網民大讚好識玩

《大叔的愛》劇照

👉移民港人在外國人眼中似南亞人？黃種人=XX！網民曝一大殘酷事實