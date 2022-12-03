「精一杯」代表全力以赴!9句聽落鹹濕的日文漢字 真正意思極正常
撰文：白兔糖
出版：更新：
有不少港人都喜歡日本文化，除了到當地旅行之外，亦會看日本的電影、動畫及漫畫。而在接觸這些作品期間，不免會看到日文當中有不少漢字。《開罐》盤點了一些看似色情的日文漢字，但其實完全沒有鹹濕意思，一起來看看吧!
日本的文字當中除了50音之外，亦有不少漢字。不過這些漢字的寫法雖然與中文類似甚至相同，但當中意思卻有天差之別。《開罐》盤點一系列聽了感覺很鹹濕但其實完全沒有色情意味的字詞。不知以下這9句日文大家又知道它的真正意思是甚麽嗎？
👇👇👇即睇9句日文聽似鹹濕其實無色情意思👇👇👇
+5
9句日文聽似鹹濕其實無色情意思
【1】幼馴染
意思：青梅竹馬
【2】胸糞
意思：心情不快
【3】精一杯
意思：全力以赴
【4】大根
意思：白蘿蔔
【5】子供
意思：小孩
【6】用心棒
意思：保鑣
【7】出汁
意思：日式高湯
【8】床屋
意思：髮型屋
【9】うまい棒（美味棒）
意思：日本國民零食之一
👉9個日常英文超易被誤會 Kindly暗寸一流、Take your time=催你？
👉00後最新16個潮語你識幾多 MM7變埋阿Jer歌名 0尊、張中點解？
同場加映：00後「大癲0尊」潮語被批無內涵 一代不如一代:屈機Ｏ嘴高質好多
每一年都會有不少潮語誕生，特別是在這個網絡時代，潮語的散播速度更快。不過，最近有網民就開Po指「0尊」、「大癲」這些00後常用潮語含義狹窄，批評現在的潮語程度太低，引起熱烈討論。👉👉00後「大癲0尊」潮語被批無內涵 一代不如一代:屈機Ｏ嘴高質好多